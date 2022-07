Schwimmen Die Bäder von Luzern, Emmen und Kriens wollen eine Kooperation eingehen In einem ersten Schritt wird eine gemeinsame Wasservermietung geprüft. Später soll die Eintrittskarte vereinheitlicht werden. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Das Hallenbad Luzern auf der Allmend. Bild: Dominik Wunderli

Die Hallenbäder der Städte Luzern und Kriens sowie der Gemeinde Emmen sollen künftig enger zusammenarbeiten. In den letzten Monaten haben mehrere Treffen zwischen den Verantwortlichen der verschiedenen Badebetriebe stattgefunden. Dabei wurde besonders beim Wasserflächenmanagement und dem Eintrittssystem Potenzial für gemeinsame Lösungen eruiert.

Eine Dienstleistungsvereinbarung liegt zwar noch nicht vor. «Doch wir sind auf sehr gutem Weg. Es besteht die Absicht, enger zusammenzuarbeiten», sagt etwa Bruno Odermatt, Leiter des Departements Immobilien und Sport der Gemeinde Emmen. Reto Mattmann, Geschäftsführer der Hallenbad Luzern AG, bestätigt:

«Das Interesse für eine Annäherung ist gross.»

Vor dem definitiven Abschluss der Vereinbarung will er sich noch nicht im Detail äussern. Die Hallenbad Luzern AG gehört zu 100 Prozent der Stadt Luzern und ist unter anderem für den Betrieb des Hallenbads auf der Allmend, des Strandbads Tribschen und des Waldschwimmbads Zimmeregg zuständig.

Kriens und Luzern machen den Anfang

Noch dieses Jahr wollen die Hallenbäder Kriens und Luzern in einem Pilotversuch ein gemeinsames Wasserflächenmanagement einführen. Dabei soll das Hallenbad Krauer auf das System von Luzern aufgeschaltet werden. Nächstes Jahr soll das Emmer Hallenbad Mooshüsli folgen.

Das Hallenbad Krauer in Kriens. Bild: Stadt Kriens

Dabei gehe es darum, die Wasserflächen effizient zu bewirtschaften und den Nutzern wie Sportvereinen, Schwimmschulen und Volksschulen zu vermieten. In Luzern ist das bereits seit längerer Zeit Usus, den Lead hat daher die Hallenbad Luzern AG inne. Als Voraussetzung wurde die Wasservermietung in Kriens dieses Jahr gestaffelt eingeführt. In Emmen ist dies für 2023 geplant. Dabei wurden auch die Mieten für die Wasserflächen harmonisiert, wobei der Wasserpreis in Kriens und später auch in Emmen etwas tiefer sein würden als in Luzern.

Durch das gemeinsame Management soll die Belegung optimiert werden, die Bäder können einander aushelfen. Odermatt:

«Wenn etwa in Luzern kein Platz mehr ist, können Interessenten nach Kriens oder Emmen ausweichen.»

In Luzern sei die Auslastung grundsätzlich hoch, in Emmen und Kriens bestehe noch Potenzial. «So können wir eine bessere Auslastung der teuren Infrastruktur erreichen», fügt Odermatt an. Wie sich das finanziell auswirken wird, könne man noch nicht exakt beziffern, sagt der Krienser Finanzvorsteher Roger Erni (FDP).

Das Hallenbad Mooshüsli in Emmen. Bild: Pius Amrein

Als nächster Schritt soll voraussichtlich ab 2024 die Sportcard in allen Bädern in Luzern, Emmen und Kriens eingeführt werden – sofern die jeweiligen Gemeindeexekutiven zustimmen. Die Sportcard wird derzeit in den Betrieben der Hallenbad Luzern AG akzeptiert. Nutzende können ein Guthaben auf die Karte laden und erhalten vergünstigten Eintritt zu den Badebetrieben. «Dadurch steigt die Kundenfreundlichkeit», sagt Odermatt.

Es braucht noch Abklärungen

Bis das gemeinsame Eintrittssystem eingeführt werden kann, seien aber noch Abklärungen nötig. «Es braucht Schnittstellen und eine Harmonisierung der Software. Weiter muss unter anderem geklärt werden, wie das Inkasso organisiert wird.» Eine Ausweitung der Sportcard war schon vor einigen Jahren ein Thema. «Damals waren die Bereitschaft und das gemeinsame Vertrauen aber noch nicht so stark, das hat sich nun geändert», so Odermatt.

Weiter ist geplant, die jeweils im Sommer anfallenden Revisionsarbeiten der Hallenbäder aufeinander abzustimmen. «Es sollen nicht alle gleichzeitig geschlossen sein, damit die Leute bei Regen die Möglichkeit haben, ein Hallenbad in der Region zu besuchen», sagt Odermatt. Er sieht weiteres Potenzial in der Zusammenarbeit. «Denkbar wäre auch eine gemeinsame Website, auf der man sieht, wie stark ein Bad ausgelastet ist – dann können die Leute dorthin, wo es weniger Leute hat, sofern sie es lieber ruhig haben.»

Auslagerung der Krienser Bäder ist vom Tisch

Der Krienser Stadtrat hatte aufgrund eines FDP-Postulats den Auftrag, auch eine testweise Auslagerung des Hallen- sowie des Parkbads in die Hallenbad Luzern AG zu prüfen. Das ist vorerst kein Thema mehr, sagt Erni. «Wir setzen nun auf eine Kooperation.» Eine Auslagerung biete zu wenig Vorteile. «Die Immobilien würden nach wie vor der Stadt gehören und sie müsste weiterhin für das Defizit aufkommen.» Weiter wären aktuelle stadtinterne Synergien nicht mehr möglich. So würden etwa Mitarbeitende des Parkbads auch beim Greenkeeping der Sportplätze, dem Grünflächenunterhalt bei Schulen oder der Bewirtschaftung des «Moschtihüsli» bei der Spielwiese Mettlen eingesetzt.

