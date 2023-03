Schwing und Stampf: Luzerner planen Openair in Oberrickenbach

«Schwing und Stampf» Luzerner planen Openair-Festival in Nidwalden – doch Wichtiges fehlt noch Ende Juli soll in Oberrickenbach ein kleines, aber feines Openair für elektronische Musik steigen. Zuerst jedoch benötigen die jungen Organisatoren Geld – und etwas Weiteres. Roman Hodel Jetzt kommentieren 05.03.2023, 11.00 Uhr

Umgeben von Bäumen, campingtauglich, sogar mit Pool ausgestattet, etwas abgeschieden und trotzdem gut erreichbar: So lässt sich das Plätzchen unweit des Kraftwerks Oberrickenbach NW beschreiben, wo vom 28. bis 30. Juli das erste «Schwing und Stampf»-Openair-Festival stattfinden soll. Hinter dem gleichnamigen Verein stehen vier Luzerner im Alter von 23 bis 25 Jahren mit Flair für elektronische Musik: Sven Baumgartner, Fabio Suter, Elia Vonlanthen und Andrin Martinu.

Blick auf einen Teil des Festivalareals mit dem Pool. Bild: PD

Die erwarteten rund 600 Besuchenden können sich auf zwei Bühnen freuen - die eine nennt sich «Schwing» und serviert beschwingten, etwas langsameren Sound wie etwa House, die andere nennt sich natürlich «Stampf» und bedient die soundmässig härtere Gangart.

Noch ist der Ticketvorverkauf nicht gestartet, denn die Jungs brauchen zuerst etwas ganz Wichtiges: ein Startkapital. Deshalb läuft bis am 24. März ein Crowdfunding auf der Plattform wemakeit. Damit wollen sie die beiden Bühnen inklusive DJ-Kanzeln, die aufwendigen Dekorationen und Lichtinstallationen auf dem ganzen Gelände vorfinanzieren. Wobei es primär um das Material geht, denn auf das Team wartet viel Fronarbeit. In ihrem «normalen» Leben sind sie etwa im kaufmännischen Bereich und in der Drucktechnologie tätig oder noch an einer Universität am Studieren. Bislang sind fast 4000 der angestrebten 10 000 Franken beisammen. Mitorganisator Sven Baumgartner ist zuversichtlich: «Das schaffen wir!»

Mitorganisator Sven Baumgartner. Bild: PD

Ein «am Bach»-Klon? Die Organisatoren verneinen

Aufwendige Deko aus Holz und Lichtinstallationen an einem lauschigen Ort – das erinnert an ein anderes Festival mit elektronischer Musik im Raum Luzern: «Am Bach». Gemäss Baumgartner kennt man sich und holt sich dort auch das nötige Wissen: «Dennoch sind wir keine Kopie – allein schon soundmässig werden wir uns von ihnen unterscheiden.»

Um möglichst viele elektronische Musikstile zu vereinen, spannt «Schwing und Stampf» mit verschiedenen im Raum Luzern etablierten Labels wie Hellwach, Spiegelbild, HakkenDicht, Klangfreunde und Kulturkonsumenten zusammen. Unter den DJ’s werden auch die Organisatoren selber sein, Baumgartner und Martinu etwa als DJs Mr. Binkks und Add FM sowie als DJ-Duo SVÆD.

Entstanden ist die Idee zu «Schwing und Stampf» laut Baumgartner im Freundeskreis während der Pandemie: «Wir konnten nirgendwo hin, in den Ausgang, also beglückten wir uns selber mit einer kleinen Party unter uns.» Dabei sei man auf den Geschmack gekommen, dereinst selber «ein familiäres und nicht profitorientiertes Festival» auszurichten. Für eine geeignete Location habe man zig Täler abgeklappert und schliesslich den Tipp zu diesem privaten Areal in Oberrickenbach erhalten.

Gemeindepräsident begrüsst Festival

Die Gemeinde Wolfenschiessen, zu der Oberrickenbach gehört, begrüsst das Festival grundsätzlich, sagt Gemeindepräsident Wendelin Käslin (Mitte). Das Gesuch um eine Bewilligung für eine Gelegenheitswirtschaft werde vom Gemeinderat am Dienstag genehmigt. Auch das Verkehrskonzept – die meisten Besuchenden sollen per ÖV anreisen – überzeuge, und punkto Lärm dürfe ein bestimmter Schallpegel laut Vorgaben des Kantons nicht überschritten werden. Die Gemeinde habe mehrfach gute Erfahrungen mit der weitaus grösseren Muisiglanzgmeind gemacht und erwarte Ähnliches von diesem Festival. Zu bedenken gibt Käslin aber: «Das Wetter kann in den Bergen rasch umschlagen – wir hoffen, dass dies den Veranstaltern bewusst ist.»

Hinweis: 3-Tages-Pass kostet um 159 Franken, günstigere Early-Bird-Tickets. Vorverkauf beginnt in zwei bis drei Wochen. Weitere Infos auf der www.schwingundstampf.ch.

