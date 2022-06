Schwingen Regionalfest in Schwarzenberg Nach 3 Jahren gibt es in Schwarzenberg wieder den Schwingsport zu bestaunen. Auch ein Eidgenosse ist dabei. 15.06.2022, 05.00 Uhr

Hier wehrt sich Stefan Stoeckli, unten, im 1. Gang des 99. Urner Kantonalen Schwingfest. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE (Erstfeld, 22. Mai 2022)

Am Donnerstag findet nach 2019 in Schwarzenberg wieder ein Regionalfest statt. Es haben sich mehr als 100 Schwinger eingeschrieben, darunter mit Stefan Stöckli aus Geiss ein Eidgenosse. Weitere fünf Teilverbandskranzer mit Stefan Binggeli, Dominic Fässler, Roman Fellmann, Niklaus Scherer und Roman Zurfluh und 23 Kantonalkranzer sind am Start. Anschwingen auf dem Festplatz Sportplatz ist um 11 Uhr. Letzter Sieger war René Suppiger vom Schwingklub Surental. (pd/reb)