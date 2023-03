Destruktives Verhalten bei der Arbeit: Kriminalpsychologe erklärt

«Workplace Violence» Wie kommt es zu Gewalt im Büro? Es gibt meist eine lange Vorlaufzeit, sagt ein bekannter Kriminalpsychologe Kriminalpsychologe Thomas Müller hat Mörder befragt, nun gibt er in Luzern Seminare für Führungskräfte und Personalfachleute. Im Interview erklärt er, was diese aus früheren Verbrechen lernen können. Interview: Sandra Peter Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Kriminalpsychologe Thomas Müller wird in Luzern drei Seminare zum Thema Zukunftsfähigkeit von Unternehmen halten. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 22. 2. 2023)

Thomas Müller ist ein Experte im Bereich der Kriminalpsychologie und der Forensischen Psychiatrie. Er hat im Verlaufe seiner Karriere Mörder befragt und Tatortanalysen von Schwerverbrechen durchgeführt. Er befasst sich auch mit Gewalt am Arbeitsplatz und gibt Seminare für Führungs- und Personal-Fachkräfte, demnächst in Luzern. Wie passt das zusammen? Wir haben mit ihm über diese Themen gesprochen.

Was haben Vorgänge in einem Unternehmen mit Kriminalpsychologie zu tun?

Thomas Müller: Die Idee für Beratungen kam von Leuten aus der Wirtschaft, die objektivere Ansätze suchten, aufgrund derer sie Entscheidungen treffen können, wenn es um andere Menschen geht. Fach- und Führungskräfte erzählten mir etwa, dass sie nach ein paar Monaten feststellten, dass sich die eingestellten Personen anders verhalten als nach dem Vorstellungsgespräch gedacht. Auch ich als Kriminalpsychologe muss Leute beurteilen, die ich zuvor noch nie gesehen habe. Ich analysiere an einem Tatort die Handlungen einer Person. Ich kann erklären, mit welcher Methode man Menschen beurteilt, ohne den Fokus ausschliesslich auf das Gesagte im Job-Interview oder die Infos im Lebenslauf zu legen.

Zur Person Der Österreicher Hon. Prof. Mag. Dr. Thomas Müller, 58, ist für seine Arbeit als Kriminalpsychologe in ganz Europa und darüber hinaus bekannt. Er startete seine berufliche Karriere als Polizist, studierte Psychologie und durchlief eine FBI-Schulung. 1993 hat er in Wien den Kriminalpsychologischen Dienst gegründet und bis 2005 geleitet. Er hat mehrere Bücher geschrieben. Für Vorträge und Seminare kommt er mehrmals pro Jahr in die Schweiz. Er befasst sich unter anderem mit «Workplace Violence», sprich gewalttätigen Handlungen am Arbeitsplatz. Darunter fällt nicht nur physische Gewalt, sondern jegliche Form von destruktivem Verhalten, beispielsweise Gegenstände mitgehen lassen, Schlüssellöcher mit Superkleber zukleben oder schwarze Rosen auf einen Schreibtisch legen.

Können sie ein konkretes Beispiel nennen?

Wenn Sie sich auf dem Parkplatz umsehen, werden Sie feststellen, dass die Leute unterschiedlich einparken. Ein paar Autos wurden vorwärts, andere rückwärts eingeparkt. Es gibt also Leute, die ihr Auto verkehrt hinstellen, bevor sie wieder wegfahren. Die Frage ist: Warum? Nun wünschen sich alle Chefs vorausschauende Mitarbeiter. Welcher der beiden Einparktypen wird wohl eher antizipieren? Es gibt eine hohe Korrelation von Leuten, die die Autos rückwärts einparken und in ihrer Freizeit bei einer Blaulichtorganisation tätig sind. Weil sie wissen, dass sie das Auto nicht erst retour manövrieren können, sondern gleich losfahren müssen, wenn sie im Stress sind.

Sie befassen sich auch mit dem Gebiet der «Workplace Violence», also gewalttätigen Handlungen am Arbeitsplatz. Was sind denn Anzeichen dafür, dass eine Person in das Fahrwasser des destruktiven Verhaltens am Arbeitsplatz geraten könnte?

Sehr vereinfacht ausgedrückt: Die Menschen beginnen, sich zu verändern. Sie ändern ihr Verhalten dem Unternehmen gegenüber, sie ändern ihr Verhalten den Menschen in der Firma gegenüber und sie verändern ihr Verhalten sich selbst gegenüber. Letzteres ist am auffälligsten, Betroffene können beispielsweise nicht mehr schlafen, vernachlässigen die Hygiene, es fliesst mehr Alkohol oder Medikamente werden eingenommen. Bis sie dort ankommen, haben die meisten aber schon eine lange Vorlaufzeit hinter sich. Dies versuchen wir, in den Seminaren aufzuzeigen. Die aufgezählten Kriterien können wir heute nur zur Prävention nutzen, weil wir Hunderte Vergleichsbeispiele aufgearbeitet haben. Mittlerweile kennen wir die Veränderungen, die Menschen durchmachen, bevor sie etwas Destruktives tun.

Was löst denn diese Veränderungen aus?

Grundsätzlich gibt es bei jedem Menschen gute und schlechte Tage. Das Leben ist wie eine Sinuskurve, in der es auf und ab geht. Wenn aber drei Dinge im Leben eines Menschen zusammenkommen, verändert sich diese Kurve. Sie hat dann extreme Ausschläge und die Abstände zwischen diesen Extremen werden immer kürzer. Eine Person ist dann beispielsweise in einem Moment über die Massen freundlich und hilfsbereit und im nächsten abweisend, mal sucht sie häufig Kontakt, dann wieder schottet sie sich komplett ab. Die Kurve verändert sich stark, wenn erstens eine länger andauernde Belastungssituation innerhalb einer Firma – die in der Regel von aussen kommt – besteht, zweitens fehlende Identifikation mit dem Arbeitsplatz oder dem Unternehmen auftritt und drittens noch eine persönliche Belastungssituation hinzukommt.

Warum beschäftigen Sie sich eigentlich mit dem Thema der Arbeitsplatzkriminalität?

Gemäss wissenschaftlichen Studien der Traumatologie-Forschung ist das Zweitschlimmste, das einem Menschen in seinem Leben passieren kann, den Arbeitsplatz zu verlieren. Das unterschätzen sehr viele. Bei der wissenschaftlichen Arbeit mit Arbeitsplatzkriminalität habe ich erkannt, dass gleich danach noch was kommt: den Arbeitsplatz als einen Ort der Entleerung zu empfinden statt als Ort der Erfüllung. Wenn der Zustand eingetreten ist, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Angestellte über etwas Destruktives am Arbeitsplatz nachdenken, weil sie ihre Würde vor sich selber verlieren. Deswegen interessiert mich das Thema sehr. Deshalb habe ich Dutzende Leute interviewt in Gefängnissen, versucht von denen zu lernen, die frustriert waren.

In der Medienmitteilung zu Ihren Seminaren wird auch damit geworben, dass man danach besser erkennt, welche Mitarbeitenden an ihren Aufgaben, am Stress zerbrechen werden und wer nicht. Aber sollten Unternehmen bei hohen Ansprüchen und vielen Personalwechseln nicht auch die Arbeitsbedingungen oder den Führungsstil hinterfragen?

Doppelt unterstrichen: Ja. Es ist schlecht, immer nur zu sagen: Ihr seid ausgebrannt und deswegen hole ich mir neue oder junge Leute. Ich glaube, eine gute Führungskraft oder HR-Verantwortliche sollte grossen Wert darauf legen, Schwierigkeiten mit den Leuten gemeinsam zu meistern. Es ist ein Vorteil, den man zwar nicht unbedingt messen kann. Aber wenn Sie ein starkes Team haben, mit dem Sie auch durch Stürme gehen können, können Sie sicher sein, dass auch die Firma psychologisch relativ gesund ist und auch in schwierigen Zeiten weiter marschieren kann, statt ständig neue Leute reinholen zu müssen.

Sozusagen als Heilmittel oder Lösung im Umgang mit Stress wird oft der Begriff «Resilienz» genannt. Was ist damit genau gemeint?

Resilienz ist ein Begriff aus der Psychologie. Damit ist die Fähigkeit gemeint, in einer Belastungssituation die inneren Kräfte abschöpfen zu können, um weiterhin reüssieren zu können. Es gibt Leute, die in einer aussergewöhnlichen Belastungssituation zerbrechen und andere, die scheinbar noch über sich hinauswachsen.

Wie kann Resilienz denn vor dem Eintreffen einer Extremsituation erkannt oder gefördert werden?

Vereinfacht ausgedrückt: Ein Mensch wird nicht weise, indem er ständig Erfolg hat. Er wird weise, indem er lernt, an Misserfolgen zu wachsen. Was ein grosser Widerspruch ist: Es wacht keiner morgens auf und sagt, es möge heute ein Tag des Misserfolgs werden, damit ich abends etwas gescheiter bin, als ich in der Früh war. Aber der grösste Fehler, den Menschen begehen können, ist, dass sie geradezu militant jeder Situation aus dem Weg gehen, die ihnen Schwierigkeiten bereiten könnte. Ich empfehle Leuten, die im HR-Bereich tätig sind, bei Rekrutierungen ihren Kandidierenden die folgende Frage zusätzlich zu stellen: Wie viele berufliche Krisen haben Sie in ihrem Leben bereits gehabt?

Informationen zu den Seminaren am 23. März, 11. Mai und 21. September in Luzern unter betriebs-psychologie.ch/

