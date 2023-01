Serie «Auf ein Foto mit ...» Alles begann mit der Dampferparade: Wie der Krienser Walter Buholzer seine Leidenschaft zur Fotografie entdeckte Eveline Beerkircher Jeden Tag landen zig wunderschöne Bilder im Posteingang unserer Redaktion. Um unsere Hobbyfotografen vorzustellen, gibt es hier den vierten Teil unserer neuen Leserreporter-Serie «Auf ein Foto mit ...»: Walter Buholzer aus Kriens. Stefanie Geske Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Wie sind Sie zur Fotografie gekommen?

Walter Buholzer: So richtig mit dem Fotografieren habe ich 2014 nach meiner Pensionierung angefangen. Es war an einem Samstag. Ich war mit meiner Frau und meiner Tochter am See und habe zufällig die fünf Dampfschiffe bei der Dampferparade gesehen und fotografiert, wie sie Richtung Trichter rausgefahren sind.

Mit diesem Foto fing alles an: Dampferparade im Jahr 2014 auf dem Vierwaldstättersee. Bild: Walter Buholzer

Das Foto von den Schiffen habe ich auf Facebook gestellt und habe daraufhin eine Anfrage von der LZ erhalten, ob das Bild verwendet werden darf. Dieses Erlebnis war damals der Startschuss für meine Fotografen-Karriere. Mit der Zeit bekommt man auch ein Auge für tolle Motive. Aber es braucht schon auch sehr viel Geduld und Zeit. Aber die habe ich als Rentner ja. (schmunzelt)

Über den Hobbyfotografen Walter Buholzer PD Walter Buholzer lebt mit seiner Frau in Kriens. Der 71-Jährige war früher Betriebsleiter einer Industriespenglerei. Ab 1999 war er bei der Stadt Luzern bei der Schulhausverwaltung tätig. Unter anderem war er dort für das OZ Utenberg zuständig. Buholzer hat einen Sohn (48) und eine Tochter (40) sowie zwei Enkelkinder. Sein grosses Hobby ist das Wandern und das Fotografieren. Er macht jedes Jahr vier Wochen lang im Südtirol Ferien und hat seit über 50 Jahren kein Heimspiel des FC Luzern verpasst. Zu Buholzers Ausrüstung gehören eine Panasonic TZ91 und eine Panasonic TZ202 mit Stativ. Ab und zu wird auch mal mit dem Handy fotografiert.

Was fotografieren Sie am liebsten – und warum?

Das wechselt bei mir je nach Jahreszeit. Im Sommer sind es Tiere in freier Wildbahn: Steinböcke oder Gämsen.

Auch alles, was so auf dem See schwimmt, interessiert mich. Seien es Gänse, Enten oder Schwäne. Am liebsten fotografiere ich Schwäne mit jungen Küken, so wie die Schwanenfamilie beim Inseli in Luzern.

Jetzt sind vier Küken geschlüpft, jetzt muss die Schwanenmama noch auf zwei warten. Bild: Walter Buholzer

Aber auch die Möwen bei der Kapellbrücke haben es mir angetan. Hier kommen immer lustige Motive zu Stande.

Bei der Kapellbrücke in Luzern fotografiert Walter Buholzer oft die Möwen. Dieses Mal wurde er von unserer Zeitung mit einer Möwe abgelichtet. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 6. September 2022)

Schöne Berge und Landschaften faszinieren mich ebenfalls. Was ich weniger gerne fotografiere, sind Personen. Ausser Familienmitglieder oder Freunde, die lichte ich ganz gerne ab.

Wenn Sie nicht gerade die Tierwelt fotografieren, wo trifft man Sie sonst noch an?

Mein grösstes Hobby ist das Wandern in den Bergen – und einfach dort, wo es schön ist. Dadurch ergibt sich auch mein zweites Hobby – die Fotografie. Wenn man genug Zeit hat – und die habe ich, seit ich vor acht Jahren in Rente ging – und die Natur gut anschaut, gibt es immer wieder etwas, was man mit der Kamera festhalten kann. Ein weiteres Hobby ist der FC Luzern. Ich verpasse seit über 50 Jahren kein Heimspiel und bin Abobesitzer.

Was war das Kurioseste, was Sie jemals beim Fotografieren erlebt haben?

Als ich vor ein paar Jahren mal Gewitterfotos machen wollte, bin ich mit meinem neuen Auto in Richtung Gewitter gefahren. Grosser Fehler! Ich kam in ein Hagelgewitter und das Auto hatte danach Hagelschaden. Und das Foto habe ich dann vor lauter Unglück nicht mehr gemacht.

Gibt es noch mehr solcher Erlebnisse?

Ein anderes Mal kam meine Kamera drunter. Auf dem Sonnenberg habe ich einmal zu viel Risiko genommen: Ich wollte im Winter bei der Sonnenbergbahn auf dem begehbaren Flachdach Fotos machen. Es war ein Wintermorgen mit viel Nebel über Luzern und Kriens. Auf dem Sonnenberg hatte es Sonne pur, ein schönes Nebelmeer und schöne Sicht auf den Pilatus. Ich bin auf dem Eis ausgerutscht. Es hat mich hingeschmissen – mein Knie hat danach sehr übel ausgesehen. Leider hatte die Kamera nach dem Sturz einen Totalschaden – und es gab keine Fotos vom Nebelmeer.

Eine Auswahl von Walter Buholzers Bildern:

Was für ein Ausblick vom Pilatus. Walter Buholzer (22. August 2022) Steinwild auf dem Pilatus. Walter Buholzer (22. August 2022) Dieser stolze Schwan zeigt sich vor einer Traumkulisse. Walter Buholzer (28. August 2022) Klimsenkapelle: Wer sie besuchen will, hat einen steilen Aufstieg vor sich. Walter Buholzer (22. August 2022) Markttag an der Reuss mit der Kapellbrücke in ihrer ganzen Pracht. Walter Buholzer (20. August 2022) Dieser Steinbock findet immer einen Weg, wenn er auch ohne einen Weg auskommt. Walter Buholzer (18. August 2022) Auch Wetterphänomene werden festgehalten: Die Reuss ist voll mit Seegras. Das sieht fast wie ein Sumpflandschaft aus und nicht nach der Reuss. Walter Buholzer (15. August 2022) Steinwild auf dem Pilatus. Walter Buholzer (9. August 2022) Klimmsenkapelle in der Morgensonne. Walter Buholzer (9. August 2022) Postkartenwetter in Luzern. Walter Buholzer (8. August 2022) Eine schöne 1. August Tradition in Luzern. Walter Buholzer (1. August 2022) Luzern im Abendlicht. Walter Buholzer (25. Juli 2022) Sonnenuntergang über dem Vierwaldstättersee. Walter Buholzer (25. Juli 2022) Der Tannensee auf der Frutt. Walter Buholzer Einfach kurz kratzen, dann ist alles wieder Gut. Walter Buholzer Stieingeissen auf dem Pilatus. Walter Buholzer Flugwetter auf dem Pilatus. Walter Buholzer Erdpyramiden auf dem Ritten im Südtirol. Walter Buholzer (Ritten bei Bozen im Südtirol, 27. Juni 2022) Der Sommer ist auch auf dem Pilatus angekommen. Walter Buholzer Das nennt mal wohl einen Gänsemarsch. Walter Buholzer Klimsenhorn mit der Klimsenkapelle. Walter Buholzer Ein schönes Stück Luzern mit den Historischen Bauten. Walter Buholzer Der Weg zum Tommlishorn. Walter Buholzer Schwanenmama mit ihren Küken. Walter Buholzer Erst geschlüpft und schon das erste Grosse schwimmen. Walter Buholzer Jetzt sind vier Küken geschlüpft, jetzt muss die Schwanenmama noch auf zwei warten. Walter Buholzer Der Mai das muss ja ein goldener Monat sein. Walter Buholzer Ein Blüten Pracht am Baldeggersee Walter Buholzer Ein schöner Aussichtspunkt beim Schlössli Utenberg in Luzern. Walter Buholzer (20. April 2022) Blick auf Luzern, vom Utenberg aus gesehen. Walter Buholzer Ein kleines Paradies auf der Allmend. Walter Buholzer Klimsenkapelle auf dem Pilatus im Winter. Walter Buholzer Luzern im schönsten Sonnenlicht. Walter Buholzer Ein Wintertag wie im Bilderbuch. Walter Buholzer Luzern in seiner ganzen Pracht. Walter Buholzer Morgensonne über der Zentralschweiz. Walter Buholzer (Sonnenberg Kriens, 29. Januar 2022) Morgen Sonne auf dem Sonnenberg. Walter Buholzer (Sonnenberg Kriens, 27. Januar 2022) Eine stolze Mandarinente beim Rathausquai in Luzern. Walter Buholzer (13. Januar 2022) Die Kapellbrücke erstrahlt im Licht des Luzerner Lichtfestivals LILU. Walter Buholzer (13. Januar 2022) Am Himmel kennt man kein Corona, da macht es den Anschein, dass alle verreisen. Walter Buholzer (31. Dezember 2021) Der letzte Sonnenaufgang im Jahr 2021. Walter Buholzer Diese Birke am Hans Erni Quai in Luzern wartet in der Morgensonne auf den Frühling. Walter Buholzer (28. Dezember 2021) Morgenstimmung am See in Luzern. Walter Buholzer (27. Dezember 2021) Sonnenuntergang hinter dem Pilatus. Walter Buholzer Diese Flughaltung wäre doch eine glatte 10. Walter Buholzer Abendstimmung über Luzern. Walter Buholzer Reusssteg im Lichterglanz. Walter Buholzer Luzern im Lichterglanz. Walter Buholzer Herbststimmung auf dem Sonnenberg. Walter Buholzer Morgenstimmung auf dem Sonnenberg. Walter Buholzer Das Schlössli Schauensee im Morgennebel. Walter Buholzer Auf dem Pilatus macht der Herbst langsam aber sicher dem Winter Platz. Walter Buholzer Die Pappeln leuchten wie Gold in der Herbstsonne. Walter Buholzer

Fotografieren Sie nur privat oder kann man Ihre Bilder auch irgendwo anders noch bestaunen – ausserhalb unseres Portals?

Einmal hatte ich eine Anfrage von einem Mann, ob ich ein Foto, das in der LZ war, zur Verfügung stellen würde, weil es seiner Grossmutter so gut gefallen würde. Oder einmal hatte ich eine Anfrage, da wollte jemand ein Foto als Hochzeitsfoto.

Zeigen Sie Ihre Bilder noch anderswo?

Da ich viel mit Schulhäusern zu tun hatte, besonders mit dem OZ Utenberg, hat man mir gesagt, wenn ein Foto von mir in der Zeitung sei, würde dieses jeweils im Lehrerzimmer an die Pinnwand gehängt. Seit 2014 waren das immerhin 50 Fotos in der LZ – das macht einen schon stolz. Ich sende auch viele Fotos bei Facebook in diversen Gruppen, wo ich jeweils super Rückmeldungen bekomme.

Warum schicken Sie Ihre Bilder so zahlreich und regelmässig an uns?

Im Monat sende ich zirka 10 bis 15 Fotos an die LZ. Es macht mir einfach Spass, wenn die Leute Freude an meinen Bildern haben – zum Beispiel wenn meine Leserbilder viele «Gefällt mir»-Klicks auf der Facebook-Seite der «Luzerner Zeitung» bekommen.

Anmerkung der Redaktion: Dieses Leserbild vom Monat August hat die meisten «Gefällt mir»-Klicks erhalten.

