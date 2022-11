Service Public Keine Pakete mehr vor die Haustür? Brisante Pläne aus der Stadt Bern werden auch in Luzern geprüft Um den Verkehr zu entlasten, will die Stadt Bern Hauslieferungen der Post und anderer Logistikunternehmen abschaffen – stattdessen sollen die Pakete in einer zentralen Paketstelle selbst abgeholt werden. Auch in Luzern könnte diese Idee Schule machen. Pascal Linder Jetzt kommentieren 21.11.2022, 11.30 Uhr

Die Schweizerische Post liefert alles bis vor die Haustür – so ist man sich es zumindest gewohnt. Symbolbild: Salvatore Di Nolfi/Keystone

Es klingelt an der Tür. Die Pöstlerin bringt einen grossen Karton und stellt ihn ins Treppenhaus – die neue Kaffeemaschine aus Italien ist da. Für viele ist das ein freudiges Gefühl. Ob trendige Sneakers, ein Toaster oder ein Nachttisch – in Zeiten des Onlinehandels lässt sich fast alles bequem vom Wohnzimmer aus per Mausklick bestellen.

Allein im Jahr 2021 wurden landesweit mehr als 200 Millionen Pakete geliefert – Rekordwert. Wie die Post auf Anfrage mitteilt, sei in den kommenden Jahren kein Ende des Wachstums in Sicht.

Brisante Pläne der Stadt Bern

Doch die steigenden Paketzahlen haben auch eine Kehrseite: Weil immer mehr Pakete ausgeliefert werden, ist nicht nur das Personal der Post und anderer Logistikfirmen stärker ausgelastet, sondern auch der Verkehr, wie etwa die Stadt Bern überzeugt ist. Demnach schmiedet die Regierung der Bundeshauptstadt derzeit Pläne, dass die Paketzustellung an die Haustür abgeschafft werden soll. Das berichtete der Blick.

Der Grund: Die steigenden Paketzahlen würden zu mehr Lieferwagenverkehr führen – die Strassen in der Berner Innenstadt drohten zu verstopfen. Stattdessen sollen in der ganzen Stadt mehrere Abholstationen installiert werden – die Bewohnerinnen und Bewohner müssten ihre Pakete künftig selber abholen.

Anzahl Lieferwagen in Luzern nimmt zu

Wird der Lieferwagenverkehr auch in Luzern als Problem wahrgenommen? Auf Anfrage heisst es bei der Stadt Luzern, dass in den vergangenen Jahren eine Zunahme der Paketzustellungen festgestellt wurde. Gemessen am gesamten Strassenverkehr mache der Güterverkehr in der Stadt schätzungsweise zwischen 10 und 15 Prozent der Fahrzeugkilometer aus. Im Kanton Luzern hat sich der Bestand der Lieferwagen in den letzten zehn Jahren beinahe verdoppelt, wie Zahlen von Lustat zeigen.

Dabei könne in der Stadt Luzern beobachtet werden, dass mehrere Lieferwagen gleichzeitig auf kleinem Raum unterwegs sind, wo oftmals auch die nötigen Güterumschlagflächen fehlen würden. David Walter, Projektleiter Mobilität Stadt Luzern, sagt:

«Insbesondere in der Altstadt und in anderen engen Raumverhältnissen kann dies schnell problematisch sein, da dies die Verkehrssicherheit für den Fuss- und Veloverkehr einschränkt.»

Die Lieferwagen würden überdies auch die Aufenthaltsqualität auf den Plätzen reduzieren, so der Projektleiter.

Stadt Luzern prüft Abschaffung der Hauszustellung

Die Stadt Luzern erarbeitet derzeit mögliche Lösungsansätze, welche Ende 2023 im «Grundlagenbericht Citylogistik Luzern» präsentiert werden sollen. David Walter bestätigt, dass die Pläne aus Bern künftig auch in der Stadt Luzern Schule machen könnten:

«Wir prüfen derzeit die Einführung von Paketstationen in gewissen Gebieten von Luzern. Ob und in welcher Form Abholstationen umgesetzt werden können, gilt es jetzt zu prüfen, weshalb noch keine genaueren Aussagen möglich sind.»

Die Mitarbeitenden der Post bringen die Pakete nur noch in eine zentrale Paketstation – so sehen es zumindest die Pläne aus Bern vor. Archivbild: Dominik Wunderli

Würde das wirklich zu weniger Verkehr führen, wenn Luzernerinnen und Luzerner die Pakete selber abholen müssten? Schliesslich lässt sich der neue Fernseher besser mit dem Auto, als mit dem Velo transportieren – das wiederum würde das Verkehrsaufkommen nicht mindern. David Walter:

«Das ist ein Szenario, das es zwingend zu vermeiden gilt. Eine Paketstation macht nur dort Sinn, wo ohnehin nur wenige Autofahrerinnen und Autofahrer wohnen.»

Paketstationen seien in dicht bebauten urbanen Quartieren, etwa auf Arealen, durchaus sinnvoll, erklärt der Projektleiter. Es gelte, die Paketsendungen zu bündeln und die Lieferfahrten zu minimieren.

David Walter räumt ein, dass die verbreitete Erwartung, dass Pakete jederzeit und überall hin geliefert werden sollen, solche Bündelungen erschweren. Zudem müsste auch das nationale Postgesetz geändert werden, wenn die Hauszustellung abgeschafft würde. Im Rahmen des Netzwerks «Urbane Logistik» ist Luzern im Austausch mit anderen Schweizer Städten, darunter etwa Bern, Zürich und Basel.

Post will an Hauslieferungen festhalten

Was hält die Schweizerische Post von den Plänen, keine Pakete mehr vor die Haustür zu liefern? Auf Anfrage dieser Zeitung schreibt das Unternehmen:

«Die Post hat keine Absicht, die Zustellung zu den Haustüren abzuschaffen. Es ist in den Genen der Pöstlerinnen und Pöstler, dass sie jeden Tag an den Haustüren in der ganzen Schweiz präsent sind.»

Die Kundinnen und Kunden würden es zudem schätzen, dass sie ihre Pakete bequem zu Hause empfangen können. Die Post ergänzt: «An der Güterverkehrsrunde in Bern wurden diverse Zukunftsszenarien diskutiert, die zumeist aber noch weit weg von der Realität sind.» Mit dem Black Friday am 25. November startet für die Post eine intensive Zeit – prognostiziert werden rund 23 Millionen Pakete, die bis Weihnachten ausgeliefert werden sollen.

