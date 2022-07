Siegerprojekt Viel Fotovoltaik und fast nur Holz – Basler planen Horwer Allmend-Schulhaus Der Holzskelettbau von Gschwind aus Basel überzeugt die Jury unter den sechs eingereichten Projekten pädagogisch, architektonisch und ökologisch am meisten. 18 Primarschulklassen finden darin Platz. Roman Hodel 11.07.2022, 16.54 Uhr

Weil die Schülerzahlen ansteigen und die Provisorien in die Jahre gekommen sind, braucht das Primarschulhaus Allmend in Horw einen Erweiterungsbau. Jetzt ist klar, wer diesen entwirft: Das Generalplaner-Team Gschwind Architekten aus Basel hat den zweistufigen Architekturwettbewerb gewonnen und am Ende fünf weitere Büros hinter sich gelassen, wie die Gemeinde mitteilt. Das Siegerprojekt überzeugte die Jury pädagogisch, architektonisch und ökologisch am meisten. In dieser sassen neben Architekten der Allmend-Schulleiter Fabian Kaufmann sowie die Horwer Immobilienvorsteherin Astrid David Müller (SVP).

Fotovoltaik an den Fassaden und auf dem gefalteten Dach: So soll der Erweiterungsbau des Schulhauses Allmend dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Gschwind Architekten schlagen anstelle des heutigen roten Sportplatzes einen schlichten, rechteckigen Holzskelettbau vor. Erschlossen sind die total drei Stockwerke durch zwei grosse Wendeltreppen. Einzig diese Erschliessungs- und die Haustechnikkerne werden in Beton ausgeführt. Auffällig sind die Fotovoltaikanlagen an sämtlichen Fassaden und auf dem gefalteten Dach sowie die durchgehenden Fensterbänder. Im Erdgeschoss sorgen zwei Laubengänge auf der Ost- und Westseite für gedeckte Aussenräume. Insgesamt bietet der Erweiterungsbau Platz für 18 Klassenzimmer, 18 Gruppenräume, eine Aula sowie weitere Infrastruktur.

Blick ins künftige Innere: Rechts hinten ist eine der Wendeltreppen zu sehen. Visualisierung: PD

Alle Unterrichtsräume sind auf nur zwei Etagen konzentriert

Astrid David Müller lobt, dass die Architekten das Gebäude gut in den Ortskern integriert haben und mit der betrieblichen Anordnung von Klassenzimmern und Infrastruktur «sehr klar umgegangen sind». Sämtliche Unterrichtsräume sind auf nur zwei Etagen konzentriert, was laut Projektbeschrieb «eine optimale Nähe erlaubt». Dank der Skelettbauweise ohne tragende Wände ist das Gebäude flexibel nutzbar, sollten dereinst andere Bedürfnisse seitens Schule bestehen. Weiter hebt die Gemeinderätin die Nachhaltigkeit und Ökologie hervor. So könne die Fotovoltaikanlage möglichst auch Drittgebäude mitversorgen.

Das Gipsmodell des Siegerprojekts: Links ist das künftige Schulhaus mit dem gefalteten Dach zu sehen, vorne L-förmig das bestehende Schulhaus. Bild: hor (Horw, 11. Juli 2022)

In der Mitteilung heisst es, dass der Erweiterungsbau als Holzbau ausgeführt werden «soll». Auf Nachfrage präzisiert Astrid David Müller, dass dies aus grammatikalischen Gründen so formuliert sei, da es sich auf die Projektkriterien beziehe. Sie betont:

«Der Ergänzungsbau wird als konventioneller Holzbau ausgeführt – so wurde es ausgeschrieben und so wird es ausgeführt.»

Erst vor knapp zwei Wochen sorgte ein anderes Horwer Projekt im Bildungsbereich wegen der Bauweise für Schlagzeilen. Der Kindergarten Kirchfeld wird entgegen der ursprünglichen Planung nicht als Holzbau ausgeführt – weil es zurzeit an Schweizer Holz mangle.

Auf diesem roten Sportplatz wird der Erweiterungsbau realisiert – links ist einer der Palazzine zu sehen. Bild: hor (Horw, 11. Juli 2022)

Momentan zählt das Allmend-Schulhaus 14 Primarklassen und drei Kindergärten. Diese sind auf das bestehende Schulhaus von 1951 und zwei Pavillons, die sogenannten «Palazzine», verteilt. Künftig sollen sich alle Räume für die Primarstufe im Ergänzungsbau befinden. Im bisherigen Gebäude verbleiben würden etwa die Kindergärten und die Tagesstrukturen. Die Pavillons werden rückgebaut.

Alles anzeigen

Gemeinderat rechnet mit Kosten von rund 20 Millionen Franken

Für die Projektierung und damit die Finanzierung des Wettbewerbs hatte der Einwohnerrat am 17. Februar einen Kredit von einer Million Franken gesprochen. Als nächsten Schritt wird das Siegerteam nun sein Projekt weiterbearbeiten. Der Gemeinderat rechnet Stand jetzt mit Baukosten von rund 20 Millionen Franken. Im Aufgaben- und Finanzplan sind bereits 16 Millionen Franken dafür eingestellt. Über den effektiven Baukredit werden zunächst der Einwohnerrat und voraussichtlich im November 2023 dann das Stimmvolk an der Urne befinden. Im besten Fall ist das Schulhaus im Sommer 2025 bezugsbereit.

Hinweis: Alle sechs Projekte der zweiten Runde des Wettbewerbs sind bis am 23. August im Foyer des Gemeindehauses Horw ausgestellt.