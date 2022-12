Silvester in Luzern Nacht der Nächte – «zusammen im Club feiern und einfach mal abschalten tut gut» Gianluca Pardini von der Bar- und Clubkommission sagt, wie es dem Luzerner Nachtleben nach Corona geht und warum man trotz unsicheren Zeiten an Silvester unbedingt auswärts feiern soll. Interview: Roman Hodel Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Für die einen ist Silvester die Nacht der Nächte, ein Besuch im Club daher obligatorisch – andere halten den 31. Dezember für überbewertet, weil an zu hohe Erwartungen geknüpft. Sicher ist: An diesem Abend steigen im Luzerner Nachtleben zahlreiche grosse und kleine Partys.

Welche Bedeutung hat der Silvester für die Luzerner Bars und Clubs?

Gianluca Pardini von der Bar- und Clubkommission. Bild: PD

Gianluca Pardini: Es ist zweifellos ein wichtiger Abend. Manche planen die Party früh und buchen internationale Acts, etwa der Rave im Sedel, andere feiern vor allem mit ihrer Community und lokalen DJs. Grundsätzlich läuft das Clubgeschäft im Winter- besser als im Sommerhalbjahr.

Es ist der erste «normale» Silvester seit drei Jahren. Vor zwei Jahren waren die Clubs geschlossen, letztes Jahr war ein Zertifikat nötig. Wird daher besonders viel Volk unterwegs sein?

Der Vorverkauf läuft gut, wie wir von unseren Mitgliedern hören. Silvester wird also relativ normal. Sonst jedoch spüren viele Bars und Clubs die Nachwehen der Pandemie. In den letzten Monaten stellten sie von Wochenende zu Wochenende starke Schwankungen bei den Gästezahlen fest. Das gab's vor Corona nicht in diesem Ausmass.

Haben Sie eine Erklärung dafür?

Nicht direkt. Auch in anderen Städten ist die Situation ähnlich, etwas besser ist sie in Zürich. Möglich ist, dass mehr Leute dorthin feiern gehen. Denn in Luzern sind verschiedene Clubs verschwunden. Dadurch hat das Nachtleben für manche an Attraktivität verloren und es sind Frequenzen weggebrochen, von denen die anderen Lokale profitiert haben. Jüngstes Beispiel ist die Molo-Bar an der Baselstrasse. Wir hoffen, dass jemand diesen Club übernehmen wird. Denn dieser tut dem ganzen Ausgehcluster an der Baselstrasse gut.

Zappenduster, dröhnende Bässe – so muss es sein. Schnappschuss aus dem Kegelbahn-Club in Luzern. Bild: hor

Fehlt durch die Pandemie und die zeitweise geschlossenen Clubs denn auch der Gäste-Nachwuchs?

Nein. Gradmesser ist für uns beispielsweise das Jugendkulturhaus Treibhaus. Die dort von Kollektiven organisierten Partys sind immer ausverkauft. Einige dieser Events finden bereits in anderen Lokalen statt. Es gibt zudem aufstrebende junge Partylabels.

Die Luzerner Bar- und Clubkommission existiert seit bald zwei Jahren. Was hat sie seither erreicht?

Ein wichtiges Netzwerk. Der Austausch unter den rund 20 Mitgliedern, aber auch zwischen der Kommission und der Polizei, Stadt sowie der Drogeninformation ist gut und sehr wertvoll. Politisch konnten wir uns schon mehrfach Gehör verschaffen – wir sind etwa bei der Erarbeitung des städtischen Sicherheitsberichts dabei. Bald folgt ausserdem ein eigenes Projekt im Bereich Sicherheitskultur – wir streben gemeinsame Grundsätze etwa für die Hausregeln von Clubs an; im Wissen drum, dass jedes Lokal wieder etwas anders tickt.

Wir haben Krieg in Europa. Dazu kommen Energiekrise, Klimakrise, Teuerung. Kann man überhaupt noch guten Gewissens feiern gehen?

Es sind angespannte Zeiten für alle. Das zeigt sich nicht zuletzt an den überfüllten Psychiatrien. Das Nachtleben ist jedoch ein wichtiger Anker für den sozialen Austausch und das Wohlbefinden. Zusammen im Club feiern und einfach mal abschalten tut gut.

Wo sind Sie an Silvester anzutreffen?

Tatsächlich auf einer Privatfeier (lacht). Aber ich schliesse nicht aus, dass wir danach noch in einem Club landen.

Zur Person Gianluca Pardini (33) arbeitet als Geschäftsführer der IG Kultur Luzern, bei der die Bar- und Clubkommission angegliedert ist – und amtet als SP-Grossstadtrat.

Hier geht in der Silvesternacht die Post ab Tanzen, bis es Tag wird, und das Neujahr so richtig verkatert starten? Kein Problem. Ein paar Beispiele: Rap-Freunde steuern den Rok Klub an, Urban New Year mit den DJs: Big Boys – Still Phill – Cheezburger. Wer's lieber schlagermässig mag, der oder die gehe zum Jodlerwirt – Silvesterparty mit DJ Claudio. Nznznz – Technoides gibt's derweil am Silvester Rave im Sedel (4 Floors) oder am New Years Rave im Südpol (2 Floors) auf die Ohren. Und irgendwo läuft danach sicher noch eine Afterhour. Weitere Infos auf den Websites der Clubs und Veranstaltenden.

