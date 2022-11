Solar Butterfly: Lernende arbeiteten

Solar Butterfly «Wir mussten improvisieren» – Lernende haben am Solarmobil von Louis Palmer mitgearbeitet Louis Palmer arbeitete beim Bau des «Solar Butterflys» mit Studierenden und Lernenden zusammen. Damit will er zeigen, dass diese etwas gegen den Klimawandel bewirken können. Marion Waldmann Jetzt kommentieren 17.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Solar Butterfly auf dem Schindler-Areal in Ebikon. Bild: PD

Der «Solar Butterfly» ist von seiner Reise durch Europa zurückgekehrt. Damit ist der erste Teil der Welttour geschafft, die das elektrobetriebene Tiny House im Laufe von dreieinhalb Jahren unternimmt. Erfunden wurde der Anhänger vom Adligenswiler Solarpionier Louis Palmer.

«Die Zusammenarbeit mit jungen Leuten ist mir sehr wichtig, besonders bei einem kreativen und innovativen Projekt wie diesem», sagt Louis Palmer. So entwickelte der ehemalige Lehrer den «Solar Butterfly» gemeinsam mit Studierenden der Hochschule Luzern. Ausserdem stellte die Lernendenabteilung der Schindler Aufzüge AG die Aluminiumteile für den Anhänger her und Lernende der Komax AG bauten diesen schliesslich zusammen. Palmer möchte ihnen damit zeigen, dass sie etwas beitragen können im Kampf gegen den Klimawandel.

Haben am Solar Butterfly mitgearbeitet: (von links nach rechts) Louis Palmer, Béla Amberg, Daniel Zurbriggen (hinten) und Leonardo Lombardi. Bild: PD

«Ausserdem sendet das auch die Botschaft an die ältere Generation, dass die Jungen bereit sind, etwas zu unternehmen.» Bei Schulbesuchen mit dem «Solar Butterfly» stosse das Thema immer auf offene Ohren, so Palmer. «Der Klimawandel bewegt die Jugend. Sie wissen, worum es geht und haben den Willen, unsere Umwelt zu bewahren. Das finde ich wunderbar.»

Arbeiten unter Zeitdruck

Die Mitarbeit am «Solar Butterfly» sei für Béla Amberg eine spannende Erfahrung gewesen. Er ist im vierten Lehrjahr als Anlage- und Apparatebauer bei Schindler und stellte gemeinsam mit anderen Lernenden Aluminiumteile für den Anhänger her, unter anderem die Flügel und die Rahmen für die Solarplatten. «Es war mal etwas komplett anderes als sonst und eine Herausforderung, da der Anhänger möglichst leicht sein sollte, aber auch stabil sein musste», sagt der 18-Jährige.

Hinzu kam der Zeitdruck durch das Abfahrtsdatum des «Solar Butterfly». «Gewisse Dinge konnten nicht rechtzeitig geliefert werden. Dann mussten wir improvisieren und selbst etwas konstruieren», so Amberg. Die Lernenden arbeiteten selbstständig über rund drei Monate hinweg am Projekt und setzten die Pläne der Studierenden in die Praxis um.

«Wenn etwas nicht aufging, haben wir es mit den Konstrukteuren der Hochschule angeschaut», erzählt Daniel Zurbriggen. Der 19-Jährige hat im Sommer seine Lehre zum Anlage- und Apparatebauer bei Schindler abgeschlossen und hat ebenfalls am Projekt mitgearbeitet. «Es ist ein cooles Gefühl, dass der Anhänger, an dem wir gearbeitet haben, nun um die Welt geht.» Zurbriggen sagt weiter: «Es ist spannend zu sehen, dass eine solche Reise mit Solarenergie möglich ist.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen