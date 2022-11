Solarbetriebenes Wohnmobil Nach 26'000 Kilometern durch 26 Länder: «Solarbutterfly» ist zurück in Luzern Das solarbetriebene Wohnmobil des Luzerner Pioniers Louis Palmer ist nach einer halbjährigen Reise quer durch Europa wieder da. Bei der Einfahrt in Horw ist sogar ein Regierungsrat anwesend. Lukas Zwiefelhofer Jetzt kommentieren 16.11.2022, 19.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Solarmobil kommt von seiner Europareise zurück und wird in Horw empfangen. Bild: Patrick Hürlimann (Horw, 16. November 2022)

Vorne ein schwarzer Tesla, hinten das angehängte Wohnmobil Solarbutterfly. Draussen bereiten drei Mitarbeiter aus dem Team fleissig die anstehende Fahrt vor. Palmers Sohn, der im Primarschulalter ist, sitzt begeistert auf dem Rücksitz des Teslas. Der Luzerner Solarpionier hat eingeladen, der exklusiven Einfahrt des «Solarbutterflys» von Ebikon nach Horw beizuwohnen. Es ist eine Heimkehr der besonderen Art.

Seit letztem Mai haben insgesamt sechs Teams vom Projekt «Solarbutterfly» eine Strecke von 26’000 Kilometern quer durch den europäischen Kontinent mit dem solarbetriebenen Wohnmobil zurückgelegt. Von Finnland über das Nordkap bis nach Griechenland. Dabei wurden rund 130 Projekte, welche sich mit Lösungen gegen die Welterwärmung beschäftigen, in insgesamt 26 Ländern besucht.

Geschlafen haben die Teams grösstenteils im Wohnmobil, das mit 30 Quadratmetern genügend Platz dafür bietet. Die Botschaft von «Solarbutterfly», das als erstes Fahrzeug der Welt aus Ozeanmüll hergestellt worden ist, ist klar: Noch ist es nicht zu spät, die Pariser Klimaziele zu erreichen. Was es braucht, sind vor allem Pioniergedanken wie jene Palmers sowie einen ungebrochenen Innovationsglauben.

James Cameron und Ban Ki-moon getroffen

Auf der Fahrt in Richtung Horw sitzt Palmer persönlich am Steuer. Beim Gespräch im Auto erzählt der Luzerner, der vor 14 Jahren als erster Mensch mit seinem Solartaxi um die Welt fuhr, Anekdoten aus seiner Vergangenheit. So habe beispielsweise der Gärtner des berühmten Filmregisseurs, James Cameron, ihm dessen Kontakt vermittelt. Kurz darauf fuhr Cameron mit Palmer zwei Stunden im Solarauto des Schweizers durch Kalifornien.

Auch der ehemalige UNO-Generalsekretär, Ban Ki-moon, hat sich Palmers Solartaxi persönlich und mit grossem Interesse angeschaut. Die Energie, welche den 50-Jährigen antreibt, ist förmlich spürbar.

Regierungsrat Fabian Peter zeigte sich vor Ort stolz

Fabian Peter, Regierungsrat (links), und Pionier Louis Palmer (rechts). Bild: Patrick Hürlimann (Horw, 16. November 2022)

Angekommen bei der Hochschule Luzern – Technik & Architektur in Horw wird das solare Wohnmobil für die Medienpräsentation, zu der Palmer angesichts der erfolgreichen Rückkehr des «Solarbutterflys» in die Schweiz geladen hat, aufgebaut. Zahlreiche interessierte Menschen versammeln sich rund um das Solarmobil.

Mit Viktor Sigrist, dem Direktor Departement Technik & Architektur der Hochschule Luzern, und dem Luzerner Regierungsrat Fabian Peter sind auch zwei prominente Gäste vor Ort. Beide sind stolz auf das interdisziplinäre Projekt, das Palmer zusammen mit Studenten der Hochschule Luzern gestartet hat.

Solarpionier Louis Palmer. Bild: Patrick Hürlimann (Horw, 16. November 2022)

Danach folgt die Ansprache des Gründers. Er selbst sei nur einen Monat auf der Europatour dabei gewesen, erzählt Palmer. Die restliche Zeit habe er im Hauptquartier Houston in Adligenswil – ein Vergleich mit der amerikanischen Raumfahrtbehörde – verbracht. Gab es Probleme während der Reise, hätten seine «Astronauten» ihren Chef jeweils mit den Worten «Houston, we have a problem» angerufen, wie er augenzwinkernd festhält. Man merkt, dass ihm der Teamgedanke wichtig ist.

Im Bild: der «Solarbutterfly» und Projektinitiator Louis Palmer. Bild: Patrick Hürlimann, (Horw, 16. November 2022)

Pannen habe es in den ersten Tagen der Reise einige gegeben, meint Palmer. Wasserschäden, kaputte Elektronik, oder beschädigte Solarflügel – um nur einige zu nennen. Doch von Rückschlägen liess sich der Solarpionier noch nie beeindrucken. Jedes Problem ist lösbar, so seine Devise. Aktuell wird das solare Wohnmobil in Luzern gewartet, um für das nächste Abenteuer bereit zu sein: Im Jahr 2023 steht eine Amerikareise mit dem «Solarbutterfly» an. Ideen für Projekte in Amerika hat Palmer bereits zur Genüge:

«Ich hoffe, dass wir bei Tesla vorbeigehen können. Wir wollen auch verschiedene Nationalparks besuchen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen