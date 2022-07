Sommer Der grosse Biertest – so süffig sind die Luzerner Biere Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 15. Juli 2022) Luzern hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Bierkanton gemausert: Über 60 Brauereien – von Mikrobrauereien bis hin zum Grossproduzenten – gibt es mittlerweile im Kanton, Tendenz weiter steigend. Zeit also für einen Biertest. Text: Matthias Stadler, Chiara Z'Graggen, Bilder: Boris Bürgisser 0 Kommentare 27.07.2022, 17.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Ein halbes Dutzend Redaktorinnen und Redaktoren unserer Zeitung nahm sich ein Dutzend Biere aus dem Kanton Luzern vor. Lager- oder lager- ähnliches Bier, erhältlich im Detailhandel. Wichtig: Jedes Bier aus dem Kanton zu testen, hätte den Rahmen gesprengt, weswegen eine willkürliche Auswahl getroffen wurde. Wichtigstes Kriterium beim Test: Wie kommt das Bier bei Hobbytrinkern an? Der Blindversuch gibt Auskunft.

Braupark – Mittagshöpfi.

Das Bier aus Malters, von den Brauern als hopfiges Lager beschrieben, kommt in der Sechserrunde äusserst gut an. Es habe einen «fruchtig-süssen Geruch und kräftigen Geschmack», zudem sei es «süffig». «Klassische Lagerfans wären wohl etwas irritiert», heisst es aber auch, weil der Geschmack nicht ganz lagertypisch scheint.

Entlebucher Bier – Das Original.

Das «Entlebucher» wird von der Runde als «geeignet für jede Jahreszeit» beschrieben. Es habe eine hellgelbe Farbe und einen dezenten Geruch. Ein Testtrinker entdeckt ein «Zitrusaroma». Ein anderer findet, das «Original» sei ein «typisches Lager», wobei auch die Bitterkeit als «genau richtig» bezeichnet wird.

Wiggerli – Hausbier.

Das Bier aus Dagmersellen holt sich lobende Worte: «Viel Charakter» und «gut für zwischendurch» urteilen die Testtrinkerinnen und Testtrinker. Es sei jedoch etwas dunkel für ein Lager. Gleich mehrere von ihnen riechen Honig, was gemeinhin gut ankommt. Das Wiggertaler Bier eigne sich für Grilladen.

Braustation – Schnellzug.

Das Bier aus Sursee hat gemäss der Runde einen weniger starken Geruch – «fast wie ein Panaché», wohingegen die «goldige Lagerfarbe» gut ankommt. Die Bitterkeit sei «genau richtig» der Geschmack jedoch «wenig aromatisch». Ein Testtrinker bezeichnet das Bier als wässrig.

Menzbergbier – Mänzbärgerli.

Seit 2014 gibt es das Menzbergbier. Das «Mänzbärgerli» habe eine helle, trübe Farbe und sei kein klassisches Lager. Es wird wahlweise als «fruchtig-bitter» und «gewöhnungsbedürftig» beschrieben, andere betiteln es als «aromatisches Sommerbier», wobei es laut einem Kollegen «nicht unbedingt geeignet für ein Besäufnis» sei.

Eichhof Lager.

Auch der Luzerner Klassiker hatte in der Runde einen Auftritt. Gespannt fragten sich die Testerinnen und Tester, ob sie das Eichhof-Lager im Blindtest erkennen würden. Und siehe da, kaum stand es auf dem Tisch, hiess es: «Das ist sicher das Eichhof!» Da das Rätsel aber nicht sofort aufgelöst wurde, blieb die Objektivität bestehen. Die Runde befand: «Es geht einfach runter», «Das würde ich durchaus kaufen», aber auch: «Das ist ein Allerweltsbier.» Der Geschmack sei «unauffällig», die Bitterkeit «genau richtig.»

Luzerner Bier – Original.

Das wohl zweitbekannteste Bier aus dem Kanton wurde ebenfalls probiert. Dieses habe eine «schöne, trübe Farbe» und einen «erdigen» Geruch. Es sei ein gehaltvolles, aber auch relativ bitteres Bier. Eine Testerin meint, es sei «nicht für alle geeignet». Ein anderer meint, es habe mehr Charakter als andere Biere.

Soorser Bier – Soo. Guet Helles Lagerbier.

Ein weiteres Bier aus Sursee. «Sehr wenig in der Nase», urteilt ein Testtrinker. Der Geschmack wird als «relativ» frisch bezeichnet, die Bitterkeit als «angenehm». Das Bier gehe runter wie Wasser und ecke nicht an. Ein anderer fügt an, es sei ein Bier für jedermann – «aber ist es zu einfach?»

Schluckspecht – Helles.

Der Schluckspecht wird in Luzern gebraut. Kritische Testpersonen bezeichnen das Bier als etwas zu bitter. Die Farbe erinnere an Bernstein. Ein Jurymitglied urteilt: «Entweder man liebt es oder man hasst es.» Ein anderes stimmt überein: «Es ist ein schmackhaftes Bier, das aber wohl nicht allen gefällt.» Zudem sei es wohl für kühlere Tage besser geeignet.

LUBB – Törmli-Bier.

Das Bier des Vereins Luzerner Bierbrauer habe einen provokanten Geruch, meint ein Testtrinker, eine andere beschreibt ihn als «kokett-blumig». Die Farbe des Bieres erinnere an die gelbe Farbe der Zeichentrickfamilie Simpsons. Es sei ein herbes Bier, das aber nicht in der ganzen Runde gleich gut ankommt.

Brauhuus 531 –Huuslager.

In Gunzwil wird das Brauhuus gebraut. Die Farbe ist laut den Jurymitgliedern caramel-trüb, der Geruch malzig («super Geruch»), der Geschmack ausgewogen. Ein Trinker findet, es sei «ein gutes Bier zur Abwechslung». Eine Kollegin zeigt sich jedoch irritiert über die «Diskrepanz zwischen Geruch und Geschmack».

MNBrew – Lager Bohemia.

Das MNBrew wurde in Emmen aus der Taufe gehoben, wird aber schon länger in Rothenburg gebraut. Das Bohemia hat gemäss der Jury einen intensiven, hopfigen Geruch, die Farbe sei hellgelb-trüb. Der Geschmack wird als «würzig» bezeichnet, wobei ein Testtrinker findet, der Geschmack halte nicht ganz, was die Nase verspreche.

Eine kleine Luzerner Biergeschichte Georg Keller, ein Patriziersohn, hat laut der Dissertation des ehemaligen Zuger Staatsarchivars Peter Hoppe «Zum Luzerner Patriziat im 17. Jahrhundert» 1668/69 die erste grössere Bierbrauerei in Luzern namens «Falken» gegründet. Der Obrigkeit schien das zu gefallen – jedenfalls unterstützte sie Kellers Projekt «in merkantilistischer Manier.» Gemäss Wirtschaftshistoriker und Autor des Buchs «Bier und wir» Matthias Wiesmann erhielt die Keller-Familie die Monopolstellung für mindestens 30 Jahre zugesichert – mit der Option auf Verlängerung. Somit durfte Keller als einziger Bierbrauer der Region in der Stadt und Landschaft Bier brauen und an Wirte verkaufen. Die Einfuhr von fremden Bier wurde verboten. Ein Freipass für Keller war dies aber nicht; der Patriziersohn durfte ausschliesslich drei verschiedene, unterschiedlich teure Sorten brauen. Darüber hinaus durfte jeder Wirt nur eine Sorte zu einem festgelegten Preis ausschenken. Die «Prassery» (Brauerei) befand sich laut Hoppe im äusseren Weggis. Das Bier gelangte auf Schiffen, die durch den Rat kostenlos zur Verfügung gestellt worden waren, oder auf Wagen nach Luzern. Dabei geriet Kellers Sohn 1670 in einen handfesten Skandal: Er hatte sich nämlich erdreistet, an einem heiligen Sonntagnachmittag zwei Ladungen nach Luzern zu verfrachten. Im Jahr 1834 erhielt Johann Baptist Guggenbühler laut Akten, die sich im Staatsarchiv Luzern befinden, eine Ausschankbewilligung für das Bier seiner Brauerei Löwengarten, die er aufgrund der Nähe zum Löwendenkmal so benannte. 1899 übernahm Traugott Spiess diese Brauerei Löwengarten. Produktion in Italien ist grandios gescheitert 1906 eröffnete Spiess im italienischen Rimini eine Bierbrauerei. Dort arbeiteten bis zu 100 Menschen. Elf Jahre lang lief das gut – dann ging der Auslandsstandort pleite. Just wenige Tage vor Beginn des Ersten Weltkriegs wurden dann auch die Mauern niedergerissen. Inzwischen war auf dem heutigen Eichhofgelände in Luzern das Bayerische Brauhaus von Heinrich Endemann gegründet worden (1889/90). Es übernahm in den folgenden Jahren zahlreiche regionale Brauereien. Im Zuge der Veränderungen während des Ersten Weltkriegs folgte 1922 die Fusion der Unternehmen Endemanns und Spiess’. 1960 erhielt der Betrieb den heutigen Namen Eichhof Brauerei. Trotz erfolgreich laufendem Biergeschäft wurde diese am 29. August 2008 vom niederländischen Brauriesen Heineken übernommen. Sie war die letzte grosse unabhängige Brauerei der Schweiz. Mittlerweile gibt es aber über 60 Brauereien im Kanton Luzern. (zgc)

Nicht jedes Bier ist im Detailhandel gleich gut erhältlich. Auskunft geben die Websites der Brauereien. Hilfreich ist auch die Übersichtsseite www.ilovebeer.io.

