Sonderausstellung «Water – Breaking the surface» im Verkehrshaus

Quelle: Tele 1

Luzern Neue Ausstellung im Verkehrshaus bringt Besuchern Klippenspringen näher In der neuen Sonderausstellung «Water – Breaking the surface» erleben Besucherinnen und Besucher im Verkehrshaus die Welt der extremen Wassersportarten. Virtuelle Realität und weitere Spezialeffekte machen die Sportarten erlebbar. 09.03.2023, 15.37 Uhr

Die Sonderausstellung in der Red-Bull-Media-World, die am 20. März im Verkehrshaus eröffnet, bietet anhand innovativer Technologien mehrere neue Erlebnisse. Höhepunkt von «Water – Breaking the Surface» ist laut einer Medienmitteilung das Cliff-Diving-Erlebnis. Besucherinnen und Besucher können mit Hilfe von einer Mixed-Reality-Brille erleben, wie es ist, von der 27 Meter hohen Klippe in Sisikon in den Vierwaldstättersee zu springen.