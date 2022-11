Luzern: Autofahrerin 60 km/h zu schnell unterwegs

Sonnenberg-Tunnel 60 Stundenkilometer zu viel: 18-Jährige ist Führerausweis nach knapp drei Wochen bereits wieder los Auf der Autobahn A2 ist Mitte September eine junge Frau in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten. Anstelle der erlaubten 80 km/h war sie mit 140 km/h unterwegs. Den erst kürzlich erlangten Führerausweis musste sie abgeben. 15.11.2022, 16.07 Uhr

In der Nacht auf Samstag, 10. September um 4.30 Uhr war eine 18-jährige Autofahrerin auf der A2 im Sonnenbergtunnel Richtung Norden unterwegs, als sie in eine Geschwindigkeitskontrolle geriet. Auf dem Abschnitt mit einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h war sie mit netto 140 km/h unterwegs. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.