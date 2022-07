Klassik «Wenn ich komponiere, werde ich als Pianist noch besser»: Patrizio Mazzola verabschiedet sich von der Hochschule» Mit musikalischen Trouvaillen und lebendigen Erzählungen zog Patrizio Mazzola das Publikum am Sonntagvormittag ganz in seinen Bann. Gerda Neunhoeffer Jetzt kommentieren 11.07.2022, 16.51 Uhr

Obwohl der Salquin-Saal der Musikhochschule Luzern am Sonntag zur Matinee voll besetzt ist, entsteht eine direkte Nähe zum Künstler. Patrizio Mazzola lässt die vielen Besucherinnen und Besucher an seinem Leben, seinen Empfindungen und seiner Musik teilhaben. Er verabschiedet sich mit dieser Matinee von der Musikhochschule Luzern, in der er studiert und lange Jahre unterrichtet hat. Dieser Anlass bedeutet ihm viel, vor allem an diesem Ort; er ist in Kriens aufgewachsen.

Patrizio Mazzola trat mit diesem Konzert als Dozent der Musikhochschule Luzern ab. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. Juli 2022)

Er widmet die Musik seiner Mutter, die genau vor einem Jahr verstorben ist. Sie hat ihn schon in der Kindheit mit ihren Lieblingsstücken vertraut gemacht, und so spielt er «Bist du bei mir» von Bach im eigenen Arrangement mit Hingabe und Andacht, schlicht und innig. Einen besonderen Bezug hat er zu Schuberts Impromptu op. 90/4 As-Dur. Er hat es als 13-Jähriger in Kriens vorgespielt. «Sie werden es alle kennen, aber das macht ja nichts», sagt er. Und spielt diese hell schimmernden Arpeggien mit perlender Leichtigkeit. Dabei hat die Melodie immer Gewicht, und er lässt den Flügel schon auch mal aufbrausen. Expressiver Ausdruck prägt sein Spiel. Er sitzt ganz ruhig, und jeder Ton scheint direkt vom Herzen mühelos in die Finger zu fliessen.

Interpretationen zeugen von tiefem Verständnis

«Als Kind gefällt einem diese Musik, aber erst später merkt man, was da alles darin ist. Und entdeckt immer mehr.» Dieses tiefe Verständnis hört man in all seinen Interpretationen. Man erfährt, dass Chopins Etude op. 25/1 von Schubert inspiriert wurde. Sie ist ebenfalls in As-Dur und hat durchgehend harfenartige Arpeggien, aus denen die Melodie licht hervorscheint. Unter Mazzolas Händen klingt es impressionistisch farbenreich. In einem Satz aus Schumanns «Davidsbündlertänzen» spielt er die Gegensätze zwischen aufbrausend-übermütig und sanft-lieblich klangmalerisch aus, mit kraftvollen Akkordfolgen und schwingend-wiegenden Tonkaskaden.

Natürlich sei auch Brahms ein Lieblingskomponist, aber er spiele nichts von ihm, sondern etwas von Richard Strauss. Da seine Mutter dessen Lieder besonders liebte, vor allem von Elisabeth Schwarzkopf gesungen, spielt er das «Wiegenlied». Original für Sopran und Orchester gibt es ein Arrangement seines Lehrers Hubert Harry. Und bevor er dieses Lied traumhaft schwebend spielt sagt Mazzola:

«Das ist so knifflig und schwierig im Gedächtnis zu behalten, dass ich mir dafür die Daumen drücke.»

Lebhaft erzählt der Pianist Patrizio Mazzola, bevor er sich fürs nächste Stück wieder an den Konzertflügel setzt. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. Juli 2022)

Auf Rachmaninows Flügel gespielt

Er erzählt von seiner geistigen Verbindung zu Ravel ebenso wie zu Rachmaninow. Oft durfte er auf dessen Flügel in Hertenstein spielen, und nächstes Jahr wird er wieder dort sein. Das Prélude h-Moll op. 32 Nr. 10, entstanden nach einem Bild (Heimkehr) des Schweizer Malers Boecklin, wird unter seinen Händen zu einer innig ruhigen Erzählung. Plötzlich bricht sie wuchtig kraftvoll aus, um am Ende wieder zur Ruhe zu kommen. Magisch verbinden sich da die Harmonien.

Neben seinem hochgeschätzten Lehrer Hubert Harry und vielen anderen hat ihn der Komponist Caspar Diethelm geprägt. Mazzola setzt ihn gleich mit Honegger und berichtet, dass er einmal im Radio eine Komposition hörte und dabei dachte, Honegger sei aber wohl doch der Bessere. Umso erstaunter und erfreuter war er, als die Ansage kam: Es war von Diethelm. Er spielt einen Satz aus dessen 7. Klaviersonate und taucht damit in eine andere Klangwelt ein: reizvoll, rau, dissonant.

Voller Emotionen

Am Ende des musikalischen Lebenslaufes entführt Mazzola das Publikum in seine ganz eigene Musik. Er komponiert Variationen über ein Thema von Paganini. «Es gibt ja schon viele Kompositionen darüber. Aber ich schreibe selber 24 davon, sie sind noch nicht ganz fertig. Und einige sind noch zu schwer zu spielen», sagt er mit Augenzwinkern. Und dann hört man das Thema in gefühlt tausenderlei Veränderungen, ideenreich, voller Emotionen, choralartig, chromatisch, virtuos. Mazzola meint dazu: «Wenn ich komponiere, werde ich als Pianist noch besser».

Den Schlussapplaus verdankte der Musiker seinerseits mit Emotionen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. Juli 2022)

Nach lang anhaltendem herzlichem Beifall und Dank von Matthias Senn, der als kleiner Junge schon von dem ganz jungen Mazzola unterrichtet wurde, gibt es draussen Apéro und angeregte Gespräche.

