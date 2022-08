Sounds Neue Konzertreihe mit Acts wie Stahlberger, Long Tall Jefferson oder KT Gorique im Strandbad Tribschen Mit «Ante» kommt ein neuer Event in die Zentralschweiz. Die Konzertreihe mit Ursprung in Winterthur findet zum ersten Mal zwischen dem 7. und 17. September in Luzern statt. Stefan Welzel 04.08.2022, 12.15 Uhr

Stahlberger spielen am Donnerstag, 8. September. Bild: PD/Adrian Elsener/eisbuero.ch

Das Strandbad Tribschen in Luzern wird Mitte September Gastgeber von insgesamt 16 Livemusik-Gigs. Der neue Event trägt den Namen Ante Konzertreihe und stammt ursprünglich aus Winterthur, wo er vergangenes Jahr ins Leben gerufen wurde. Nun spielen zwischen dem 7. und 17. September schweizweit bekannte Acts wie Stahlberger oder KT Gorique unter freiem Himmel.

Wie die Verantwortlichen von Ante in ihrer Medienmitteilung von Mittwoch betonen, handle es sich hierbei weder um ein Festival noch um ein Open Air. Die Idee hinter der Reihe sei es, an «verschiedenen, einzigartigen Locations in der Schweiz dank der limitierten Plätze ein ganz besonders intimes Konzerterlebnis zu garantieren». Dabei werden bekanntere Bands genauso auf der Bühne stehen wie Newcomer. Das Genrespektrum an den acht Abenden reicht von alternativer Pop-Musik über Mundart-Rap bis Indie-Folk.

Den Anfang machen am Mittwoch, 7. September, Multiinstrumentalist Benjamin Amaru sowie Singer-Songwriterin Femi Luna aus der Ostschweiz. Am Donnerstagabend (8. September) spielen Stahlberger sowie der Luzerner Lokalmatador Long Tall Jefferson. Die Westschweizer Rapperin KT Gorique steht am Freitagabend, 9. September, am Start. Mehr zum Programm und Tickets unter luzern.antekonzerte.ch.