Neues Luzerner Theater: So sieht das Gebäude an der Reuss aus

Straffere Geldpolitik Erneuter Zinshammer: Nationalbank erhöht Leitzins auf 1 Prozent

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) zieht die Schrauben in der Geldpolitik weiter an: Sie hat den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 1 Prozent erhöht. Es ist die dritte Erhöhung in diesem Jahr.