Spektakulärer Unfall - Betrunkener Autofahrer schiebt in Luzern einen Lieferwagen 35 Meter vor sich her und rammt eine Bushaltestelle

Betrunkener Autofahrer schiebt in Luzern einen Lieferwagen 35 Meter vor sich her und rammt eine Bushaltestelle

Am Mittwoch ereignete sich vor der Pauluskirche in Luzern ein sonderbarer Unfall. Ein Rentner fuhr mit seinem Auto in einen Lieferwagen und schob diesen mehrere Meter vor sich her. Anschliessend rammte der Betrunkene auch noch eine Bushaltestelle.