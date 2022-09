Sprachenvielfalt Allegra! Schon bald wird in Luzern mehr Rätoromanisch gesprochen Ein rätoromanischer Verein will die Sprache auch in Luzern pflegen. Dazu sind diverse Angebote für Kinder, Familien und Erwachsene geplant. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 20.09.2022, 14.28 Uhr

Für rund 35'000 Personen in der Schweiz ist Rätoromanisch die Hauptsprache. Gemäss Schätzungen sind etwas über 100'000 Personen mit dem Rätoromanischen vertraut. Damit sind sie eine verschwindend kleine Minderheit. Trotzdem oder gerade deswegen gibt es immer wieder Versuche, Rätoromanisch zu stärken.

In Luzern soll es mehr Angebote für die romanische Kultur geben – auch für Kinder. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Nun will eine Gruppe von Bündnerinnen und Bündern, die in Luzern zu Hause sind, rätoromanische Freizeitangebote lancieren – beispielsweise eine Spielgruppe für Kinder. Unter ihnen: Flurin Caduff und Martina Bühler, die beide in der Surselva aufgewachsen sind. Ihre Muttersprache ist Rätoromanisch oder noch genauer: das Idiom Sursilvan.

2019 gründeten sie den Verein Cultura Rumantscha Lucerna. Schon vorher hatten sie ab und zu Konzerte mit romanischen Künstlern organisiert. «Wir wollten, dass die Luzerner auch mit unserer Kultur in Kontakt kommen können. Und natürlich war es auch ein Ziel, etwas für andere Rätoromanen in der Region zu bieten», erklärt Flurin Caduff. Die Lia Rumantscha – Dachorganisation der romanischen Sprachförderung – sei dann auf sie zugekommen, mit dem Ziel, Angebote für Familien, Kinder und Jugendliche zu schaffen.

Rätoromanisch in einer spielerischen Umgebung

Eine Idee ist nun, dass sich Kinder, von denen mindestens ein Elternteil Rätoromanisch spricht, in einer Spielgruppe treffen und so die Sprache auch ausserhalb des Zuhauses und in einer spielerischen Umgebung sprechen können. Einmal pro Monat soll sich die Gruppe unter der Leitung von Flurin Caduff, Martina Bühler sowie Ursina Bühler und Christin Riedi treffen. Die Lia Rumantscha unterstützt das Anliegen mit 5000 Franken, wobei der Luzerner Verein auch auf weitere Unterstützung von Kanton und Stadt hofft.

Willkommen sind Kinder aus der ganzen Zentralschweiz und von allen rätoromanischen Idiomen. Im Kanton Luzern leben etwa 700 Rätoromanen, in der Stadt Luzern sind es 165. «Unser Hauptanliegen ist es, die Sprache unseren Kindern zu vermitteln – auch ausserhalb Graubündens», sagt der 43-jährige Caduff. Seine beiden Kinder beispielsweise sprechen fliessend Romanisch, obwohl die Mutter Innerschweizerin ist und sie in Luzern leben. «Mir liegt die romanische Sprache sehr am Herzen. Deswegen will ich, dass sie auch von künftigen Generationen gelernt und auch gepflegt wird.»

Weitere Ideen erwünscht

Schon früher gab es in Luzern rätoromanische Angebote für Kinder, doch seien die Rahmenbedingungen zu eng gefasst gewesen, sagt Martina Bühler. Das soll dieses Mal anders sein. Die 31-Jährige gibt sich optimistisch, dass es klappt: «Wir wissen von diversen Familien, die Interesse haben.»

Romanisch: Fünf Idiome Die rätoromanische Sprache in der Schweiz, oft auch einfach als «Romanisch» bezeichnet, kennt fünf Idiome: Sursilvan, Sutsilvan, Surmiran, Puter und Vallader. Zudem gibt es diverse Ortsdialekte. 1982 wurde eine einheitliche Schriftsprache eingeführt, das Rumantsch Grischun, das seit 2001 im Kanton Graubünden als Amtssprache dient. Die Einheitssprache gilt allerdings als umstritten. Im Ausland gibt es ebenfalls rätoromanische Sprachen, etwa im Dolomitengebiet und in Friaul (Italien). (mst)

Am kommenden Samstag findet die Kick-off-Veranstaltung statt, an der auch weitere Ideen gesammelt werden. Denn das Angebot ist noch nicht in Stein gemeisselt, die Organisatoren wollen flexibel bleiben. Die Aktivitäten sollen sich nach den Jahresbräuchen richten und die romanische Kultur fördern. So seien Spiele im Freien, Nachmittage auf dem Eisfeld sowie romanische Geschichtennachmittage angedacht.

Das Angebot für die Kinder ist aber nicht das einzige. Auch Erwachsene sollen sich in Luzern künftig öfters auf Rätoromanisch austauschen können. So denken die beiden beispielsweise über regelmässige Treffen nach, an denen auch Personen, die Rätoromanisch als Fremdsprache lernen oder sonst Interesse daran haben, teilnehmen können. «Wir stellen uns für dieses sogenannte ‹Café Rumantsch› einen ungezwungenen Rahmen irgendwo in einem Lokal vor, wo wir uns einmal pro Monat treffen können», führt Caduff aus.

Für Martina Bühler und Flurin Caduff ist klar: Rätoromanisch ist eine wunderschöne Sprache. «Und mit keiner anderen kann man sich so präzis ausdrücken wie mit der eigenen Muttersprache. Dafür lohnt es sich, zu kämpfen.»

In Luzern findet am Samstag, 24. September, im «Kaffeekranz im Himmelrich» um 16.30 Uhr eine Informationsveranstaltung des Vereins Cultura Rumantscha Lucerna zu den Angeboten für romanischsprechende Kinder, Familien und Erwachsene statt.

