SRF-Moderator «Wollte die Gefühle zum Ausdruck bringen»: Paddy Kälin erklärt sein «Huere geil»-Interview mit Marco Odermatt «Huere geil», sagte SRF-Moderator Kälin im Siegerinterview mit Odermatt. Erstmals sagt er nun, wie er das im Nachhinein einordnet – und, ob er es wieder tun wird.

«Ist das, Entschuldigung für die Wortwahl, nicht einfach huere geil, wenn man das erleben kann?»

Diese Frage stellte SRF-Moderator Paddy Kälin an Marco Odermatt, nachdem dieser die Abfahrt an der Ski-WM in Frankreich gewonnen hatte. Weil diese Wortwahl beanstandet wurde, musste sich sogar die Ombudsstelle SRG Deutschschweiz eines erzürnten Zuschauers damit auseinandersetzen. Sie kam zum Schluss, dass der Schutz Minderjähriger und die Menschenwürde durch die Wortwahl nicht gefährdet sei.

Jetzt äussert sich Paddy Kälin gegenüber unserer Zeitung erstmals zur seiner Wortwahl während des Siegerinterviews mit Abfahrtsweltmeister Odermatt. Live-Interviews seien immer spontan, sagt Kälin:

«Gerade in sehr emotionalen Momenten entstehen manchmal Gespräche, die in einem anderen, ruhigeren Umfeld möglicherweise mit anderen Worten geführt würden.»

Dennoch sei er sich bewusst gewesen, dass der Ausdruck «huere geil» kein alltäglicher sei. Dieser sollte nicht inflationär gebraucht werden, so Kälin. Im konkreten Fall habe es sich jedoch um eine emotionale Ausnahmesituation gehandelt: «In jenem aussergewöhnlichen Moment – Abfahrtsweltmeister zu werden nach einer gefühlten Ewigkeit in der Leaderbox – schien mir die Verwendung zulässig.»

Und was meint er dazu, dass die SRG-Ombudsstelle, eine Sprachwissenschaftlerin und auch bei einer Online-Abstimmung die überwältigende Mehrheit unserer Leserinnen und Leser seine Wortwahl für unproblematisch hält?

«Ich bin beruhigt, dass eine grosse Mehrheit den Gebrauch des Ausdrucks ‹huere geil› im angewandten Kontext als nicht verwerflich empfindet.» Wenn er aber damit die Gefühle von einigen Zuschauerinnen und Zuschauern verletzt haben sollte, tue ihm das leid, sagt Kälin weiter. Das sei sicher nicht seine Absicht gewesen. «Ich wollte schlicht und einfach die grossen Gefühle zum Ausdruck bringen.»

Nimmt Kälin die positiven Reaktionen auf sein Interview mit Odermatt nun zum Anlass, in Zukunft im TV vermehrt «huere geil» zu sagen?

«Nein, ganz sicher nicht – ich renne in meinem Leben keinen ‹Likes› hinterher. Dementsprechend veranlassen mich auch positive Kommentare in Onlinemedien nicht dazu, etwas vermehrt zu tun.»

SRF-Mann Paddy Kälin war während der Ski-WM in Frankreich während Stunden auf Sendung. Screenshot SRF

