Pilatus-Tower Kriens 113 Meter! Heute startet der Bau des höchsten Hochhauses der Zentralschweiz Mit dem Spatenstich ist die Baustelle für den Pilatus-Tower und die Pilatus-Arena offiziell in Betrieb. Der beste Handballer der Schweiz schoss schon mal das erste Tor in der künftigen Sporthalle. Roman Hodel 29.11.2022, 13.55 Uhr

Der grosse Moment ist am Dienstag um 11.27 Uhr, umrahmt von dramatischer Musik aus den Lautsprechern: Nach einer Ballstafette schmettert Andy Schmid, der beste Schweizer Handballer in Diensten des HC Kriens-Luzern, den Ball ins Netz. Da ist es also, das quasi erste Goal in der künftigen Pilatus-Arena: Das Tor steht, so wird versichert, haargenau dort, wo in Zukunft die Treffer erzielt werden.

Hier schiesst Andy Schmid das erste Goal auf dem Grundstück der Pilatus-Arena. Bild: Roger Grütter (Kriens, 29. November 2022)

Danach setzen zahlreiche Hände zum offiziellen Spatenstich an – und die Baustelle des Megaprojekts im Krienser Mattenhof-Quartier ist offiziell in Betrieb genommen.

Dieser Schnappschuss darf nicht fehlen: Der offizielle Spatenstich der Pilatus-Arena. Bild: Roger Grütter (Kriens, 29. November 2022)

Es ist ein besonderer Tag für Kriens, die Region, den Sport – das spürt man an diesem nasskalten Vormittag. Es wimmelt auf der Baustelle von bekannten Gesichtern – verschiedene aktuelle und ehemalige Stadträte aus Kriens und Luzern sind etwa zugegen, nicht weniger als sechs Reden werden geschwungen, und natürlich ist dies der richtige Zeitpunkt für Superlative.

«Lassen wir die Bescheidenheit für einmal kurz beiseite», sagt etwa die Krienser Stadtpräsidentin Christine Kaufmann-Wolf (Mitte) und erwähnt, dass der hier entstehende Pilatus-Tower mit 113 Metern nicht nur das höchste Hochhaus der Zentralschweiz wird, sondern – zumindest vorübergehend – sogar das höchste Wohnhaus der Schweiz. Wobei sie sogleich nachschiebt:

Christine Kaufmann-Wolf. Bild: Roger Grütter

«Die Höhe ist für uns als Stadt nicht entscheidend, sondern dass mit dieser Überbauung ein wichtiges Puzzleteil der städtischen Entwicklung in diesem Gebiet realisiert werden kann.»

Von einem «Quantensprung, nicht nur was die Höhe betrifft», spricht Regierungsrat Paul Winiker (SVP): «Die Pilatus-Arena ist politisch, unternehmerisch und sportlich eine Erfolgsstory.» Denn die Halle diene nicht nur dem Handball, sondern dem Unihockey, Basketball, Volleyball oder dem Rollstuhlsport. Als Krienser sei er besonders stolz darauf, dass das Projekt nun endlich umgesetzt werden könne.

Ein Telefonanruf mit Folgen

Nick Christen. Bild: Roger Grütter

In der Tat mussten die Initianten der Arena viel Durchhaltevermögen an den Tag legen. Nick Christen, CEO des HC Kriens-Luzern, erinnert daran, wie er vor 15 Jahren das erste Dokument zur Idee einer multifunktionalen Sporthalle in den Händen hielt. Er sagt heute: «Wenn ich gewusst hätte, was da alles auf mich zukommen wird, hätte ich es umgehend in die unterste Schublade gesteckt.» Doch es kam bekanntlich anders: Christen trieb die Idee voran, klopfte bei verschiedenen Generalunternehmungen an – zunächst vergeblich. Bis er dann im April 2012 bei Toni Bucher anrief.

Toni Bucher. Bild: Roger Grütter

Toni Bucher ist heute Verwaltungsratspräsident der Pilatus Arena AG und liefert an diesem Vormittag die längste Rede. Er erzählt nochmals, wie er damals Feuer gefangen habe für die Idee der Arena. Bucher hat mit der Swisspor-Arena, wo er ebenfalls involviert war, ein Vorbild, wie man Sportstätten finanziert. Er dankt unter anderem Werner Baumgartner, Präsident des SC Kriens, der im Krienser Einwohnerrat dafür weibelte, dass auf dem Grundstück ein 80-Meter-Hochhaus möglich wird. «Leider haben die 80 Meter nicht zur Finanzierung gereicht», sagt Bucher lächelnd.

Die Höhe des Pilatus-Towers bleibt bis zuletzt umstritten. So sagte die Krienser Stimmbevölkerung vor genau zwei Jahren wohl deshalb nur knapp Ja zum Bebauungsplan. Später erhob die Stiftung Archicultura ebenfalls wegen der Höhe Einsprache gegen das eigentliche Baugesuch und verzögerte das Projekt um gut eineinhalb Jahre – mit finanziellen Folgen sowohl für die Bauherrschaft als auch den HC Kriens-Luzern. Doch das alles erwähnt Bucher nur am Rande. Er sagt es so:

«Heute regen wir uns nicht mehr darüber auf, denn jetzt wird gebaut.»

Momoll, grosser Aufmarsch am offiziellen Spatenstich zur Pilatus-Arena. Bild: Roger Grütter (Kriens, 29. November 2022) Alles ist bereit. Bild: Roger Grütter (Kriens, 29. November 2022) Heute ist gute Laune angesagt (von links): Nick Christen, CEO des HC Kriens- Luzern, und der Luzerner Justizdirektor Paul Winiker. Bild: Roger Grütter (Kriens, 29. November 2022) Die Krienser Stadtpräsidentin Christine Kaufmann-Wolf überbringt die Grussworte des Stadtrats. Bild: Roger Grütter (Kriens, 29. November 2022) Immer noch gut gelaunt (von links): HC-CEO Nick Christen mit Toni Bucher, VR-Präsident der Pilatus Arena AG. Bild: Roger Grütter (Kriens, 29. November 2022) Und jetzt geht's los! Bild: Roger Grütter (Kriens, 29. November 2022) Handballspieler Andy Schmid wärmt sich schon mal auf... Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Kriens, 29. November 2022) ...und dann erzielt er quasi das erste Tor in der künftigen Pilatus-Arena. Bild: Philipp Schmidli/Key (Kriens, 29. November 2022) Und so wird die Überbauung dereinst aussehen. Visualisierung: Raumgleiter AG, Zürich

Wenn gebaut wird, so freut das nicht zuletzt die Architekten. Lorenzo Giuliani und Christian Hönger und ihr Team haben das Megaprojekt entworfen. Dieses habe ihnen bereits dreimal grosse Freude beschert: das erste Mal beim Gewinn des Wettbewerbs, das zweite Mal bei der Genehmigung des Bebauungsplans auch durch das Stimmvolk und das dritte Mal bei der definitiven Bewilligung vor wenigen Wochen. «Für uns ist besonders das Ja an der Urne wichtig, denn es zeigt, dass der Bedarf nach dieser Überbauung wirklich erwünscht ist», so Giuliani.

Wohnungen sind erst im Herbst 2026 bezugsbereit

In den kommenden Wochen fahren nun die Bagger auf. Allein eineinhalb Jahre dauern die Tiefbauarbeiten in diesem schwierigen Bauuntergrund. Danach startet der Hochbau. Erst im Frühling 2026 wird die Pilatus-Arena ihren Betrieb aufnehmen können. Ebenfalls dann werden die Mietwohnungen im kleineren Hochhaus bezugsbereit sein, die Eigentumswohnungen im Pilatus-Tower folgen im Herbst 2026.

Zur Erinnerung: So wird das Ganze dereinst aussehen. Visualisierung: Raumgleiter AG Zürich

Einen Wermutstropfen gibt es damit: Andy Schmid wird in der neuen Arena entgegen den ursprünglichen Plänen keine Tore mehr erzielen. Er wäre dann 42-jährig. Nick Christen sagt:

«Das ist leider der Verzögerung geschuldet, doch es wird auch einen HC Kriens-Luzern nach Andy Schmid geben.»

Das Megaprojekt kostet 200 Millionen Franken Die Gesamtinvestitionen belaufen sich laut Mitteilung der Halter AG auf über 200 Millionen Franken. Davon kostet die Pilatus Arena rund 39 Millionen Franken. Finanziert wird die Pilatus Arena durch Beiträge von Kanton (4 bis 6 Millionen Franken aus Swisslos-Lotterieerträgen des Kantons Luzern) und Bund (3 Millionen aus dem Nationalen Sportanlagenkonzept NASAK), durch private Investoren sowie durch den Mehrwert, der dank der Mantelnutzung auf dem Areal realisiert werden kann. Bauherrin des Pilatus Tower und der Pilatus Arena ist die Pilatus Arena AG. Helvetia Versicherungen ist Bauherrin des Mietwohnungsgebäudes am Mattenplatz. Die Marbet Immobilien AG aus Luzern ist Investorin für den Sockelbau im Pilatus Tower. Verantwortlich für die Realisierung des Gesamtprojekts ist die Halter AG Luzern, die auch Mehrheitsaktionärin der Pilatus Arena AG ist.