Herr Duss, hat jede(r) das Zeug zum Geisslechlöpfen? Der Leiter der Krienser Geisslechlöpferschule, René Duss, sagt, warum der Brauch bei Kindern so beliebt ist und was ihm der kürzlich erhaltene Anerkennungspreis der Stadt Kriens bedeutet. Roman Hodel Jetzt kommentieren 05.12.2022, 17.00 Uhr

Man steht zwecks guten Stands etwas breitbeinig da, hält mit beiden Händen den Stecken fest. Dann wird mit leichter Körperdrehung ein erstes Mal schwungvoll ausgeholt und – zack! – die am Stecken befestigte Geissel ruckartig nach vorne geschnellt. Dabei sollte die Spitze der Geissel Überschallgeschwindigkeit erreichen. Nur dann chlöpft es richtig.

Chlöpferschuleleiter René Duss (Mitte) mit weiteren Chlöpferlehrern. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 3. Dezember 2022)

Geisslechlöpfe hat jetzt Hochsaison. Besonders viele sind in der Stadt Kriens unterwegs. Dass diese Tradition gerade hier so lebt, ist der Galli-Zunft zu verdanken. Als Anfang der 1970er-Jahre nur noch eine Handvoll Chlöpfergruppen im damaligen Dorf unterwegs waren, reagierte die Zunft 1971 mit der Chlöpferschule. In dieser lernen bis heute jährlich zwischen 60 und 100 Kinder ab 8-jährig, wie man chlöpft. Geleitet wird sie seit elf Jahren von René Duss (43). Der Obernauer hat von der Stadt Kriens kürzlich den Anerkennungspreis für gute Jugendarbeit erhalten. «Dieser hat für uns eine sehr grosse Bedeutung, denn wir sind ja nicht in der Mainstream-Jugendarbeit tätig und auch nur während gut eines Monats im Jahr aktiv», sagt er. Das «uns» ist ihm wichtig, denn Duss ist einer von aktuell 15 Chlöpferlehrern und einer Chlöpferlehrerin.

Mädchenanteil liegt bei etwa einem Viertel

Ja, auch Frauen chlöpfen. In der Chlöpferschule schätzt Duss den Mädchenanteil auf einen Viertel. Doch je älter die Mädchen respektive Frauen werden, desto weniger von ihnen chlöpfen. Über die Gründe kann er nur spekulieren:

«Es ist halt etwas Kräftiges, Urchiges, doch möglicherweise verschieben sich einfach bloss die Interessen.»

Was man bei Duss nicht behaupten kann. Er ist mit dem Chlöpfe aufgewachsen – auch sein Vater war Chlöpferlehrer – seine beiden bald 7-jährigen Söhne sind bereits am Üben und bis heute fasziniert ihn der Brauch, nicht nur wegen des Knalls: «Gerade in Gruppen zu chlöpfen, macht unheimlich Spass, man muss aufeinander abgestimmt sein. Zugleich ist es ein gemeinschaftliches, geselliges Hobby.»

In Kriens spiele der Nachahmereffekt eine grosse Rolle. «Da in der Schule und in vielen Quartieren gechlöpft wird, sehen dies die anderen Kinder und wollen es auch können», so Duss. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese einen Schweizer Pass besitzen oder nicht. Er sagt:

«Am Ende der Chlöpferschule erhalten die Kinder ein Diplom. Aufgrund der Namen, die ich dort jeweils sehe, sind alle möglichen Nationalitäten vertreten.»

Doch hat jede(r) das Zeug zum Geisslechlöpfen? Laut Duss eigentlich schon: «Aber es ist bestimmt einfacher, wenn man es bereits als Kind lernt.» Denn gerade bei Neulingen lande eine Geissle schon mal am Kopf. «Das tut zwar weh, doch Kinder vergessen dies schnell und üben weiter.» Bei Erwachsenen sei dies anders, weil ja auch andere Kräfte wirkten. Diese würden daher mehr Ausdauer und Willen beim Lernen benötigen.

Wen es jetzt gelüsten sollte: Die Chlöpferschule ist zwar bereits zu Ende, doch man kann es ja privat noch versuchen. Allerdings bleibt nicht mehr viel Zeit: Am 8. Dezember endet die amtlich bewilligte Chlöpfersaison mit dem Wettchlöpfen auf dem Krienser Dorfplatz.

