Kinderbetreuung in Kriens: SP übergibt Initiative der Stadt

Stadt Kriens Initiative für bezahlbare Kinderbetreuung mit mehr als 650 Unterschriften übergeben Die SP Kriens reicht bei der Stadt am Dienstag die Tagesstruktur-Initiative ein. Über 650 Personen fordern die Wiedereinführung des Ferienhorts und bezahlbare Kinderbetreuungstarife. 17.05.2022, 14.42 Uhr

Aus Spargründen hat die Stadt Kriens die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung stark erhöht und den Ferienhort kurzfristig gestrichen. Dies bringt viele Eltern in Nöte. Die SP Kriens hat deshalb eine Initiative lanciert – und diese nun am Dienstag der Stadt übergeben. Mehr als 650 Personen haben diese unterschrieben und fordern damit die Wiedereinführung des Ferienhorts und bezahlbare Tarife, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt. Nötig gewesen wären 500 Unterschriften.