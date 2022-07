Kriens Nach vier Jahren Unterbruch ist auf dem Sonnenberg wieder Schaubudenzeit Das Varieté Caleidoskop startet in eine neue Ära und zeigt im geschichtsträchtigen Zelt grossartige Kleinkunst. Yvonne Imbach Jetzt kommentieren 12.07.2022, 16.55 Uhr

Das älteste Schaubudenzelt der Schweiz ist wieder als Spiel- und Verzehrtheater auf Tournee und gastiert seit letztem Wochenende auf dem Krienser Sonnenberg. Aus dem ehemaligen Broadway-Variété, das vor vier Jahren die Lichter gelöscht hatte, wurde neu das Varieté Caleidoskop. Hinter der historischen, kunstvoll bemalten Holzfassade der fahrenden Schaubude lässt das professionelle Ensemble Artistik, Musik, Tanz, Theater, Komik sowie Kulinarik verschmelzen.

Szene aus dem neuen Programm von Caleidoskop. Bilder: PD/Daniela Kienzler

Claudia Kienzler, eine dem Broadway-Variété seit Jahren verbundene Musikerin und Artistin, hat 2020 das Ruder als neue Prinzipalin übernommen. Der Name ist Programm: Die Zuschauer erleben ein Kaleidoskop von Eindrücken, Bildern, Musik und Geschichten. Die Premiere konnte pandemiebedingt erst im Mai 2022 stattfinden, die Tour durch die Schweiz führt an fünf Gastspielorte mit total 90 Vorstellungen.

Die Auferstehung des Theaters zieht sich dann auch als roter Faden durch den Abend. Die Gäste kommen bei der Bergstation der Sonnenbergbahn an und werden von aufgeregten Leuten empfangen mit Fragen wie:

«Hast du Kartoffeln und Rindfleisch mitgebracht?»

Die WG-Kollegen seien zwar zum Einkaufen geschickt worden, aber noch nicht zurück. Und nur von Popcorn werden die immer zahlreicher eintreffenden Gäste ja nicht satt! Schliesslich sind alle da und auch die Küchenvorräte aufgefüllt. Die Gäste dürfen ins Zelt eintreten. Hier drinnen hat sich nicht viel verändert. Es gibt weniger Plätze, aber immer noch entdeckt man in jeder Ecke, auf einer zweiten Ebene oder gar in der Luft schwebend spannende Utensilien, die ein breites Programm versprechen.

Tanz, Musik und vieles mehr gibt's im Varieté zu sehen.

An einem XXL-Kleiderbügel hängend

Lampen und Seilzüge entwickeln ein scheinbares Eigenleben, die Garderobe schwebt wie von Geisterhand über den Zuschauerraum und einem Faultier gleich verdreht Ophelia an einem XXL-Kleiderbügel hängend ihre Glieder. Die Artistinnen und Artisten fangen an, sich in ihrem neuen Zuhause einzurichten, zu jonglieren, zu musizieren, zu singen und zu interagieren. Begleitend wird das betont leise, poetische Spiel von einem fantasievollen Menu, kreiert von Küchenchefin Verena Schindler.

Hinweis: Täglich Vorstellungen bis 13. August, ausser Montag. Auf dem Sonnenberg Kriens. Ticket inkl. Drei-Gänge-Menu (exklusiv Getränke) 138 Franken. Reservation auf der Website von Caleidoskop.

