Stadt Luzern: 18-jähriger Motorradfahrer kracht in Garagentor

Stadt Luzern 18-jähriger Motorradfahrer kracht in ein Garagentor und verletzt sich Ein 18-jähriger Motorradfahrer krachte auf der Hünenbergstrasse am frühen Montagmorgen frontal in ein Garagentor. Der junge Mann verletzte sich beim Unfall erheblich, es entstand Sachschaden von 30'00 Franken. 28.11.2022, 16.51 Uhr

In der Stadt Luzern krachte ein 18-jähriger Motorradfahrer in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Garagentor und verletze sich dabei erheblich. Gemäss Mitteilung der Luzerner Polizei war der junge Mann nachts um 3.50 Uhr auf der Hünenbergstrasse in Richtung Adligenswil unterwegs, als er bei einer leichten Linkskurve rechts über den Fahrbahnrand geriet und anschliessend frontal in ein Garagentor prallte.