Stadt Luzern 1973 sprach niemand von «Overtourism» – dafür waren Tausende neue Hotelbetten geplant Das Tourismusleitbild 1973 der Stadt Luzern gibt Einblicke in die damalige Tourismuspolitik. Viele Probleme waren ähnlich wie heute – mit dem Unterschied, dass man den Tourismus fördern statt bremsen wollte. Robert Knobel Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

«Vision Tourismus Luzern 2030»: Unter diesem Namen sucht die Stadt Luzern zurzeit nach einer neuen touristischen DNA. Die Kernfrage lautet dabei: Welche Art von Tourismus wollen wir? Welche Gästesegmente wollen wir fördern – und welche unterbinden? Über die «Vision 2030» wird seit Jahren heftig diskutiert, besonders umstritten sind die Themen Cartourismus und asiatische Gruppengäste.

Doch die Frage, welcher Tourismus wünschenswert ist, ist fast so alt wie der Tourismus selber. Das zeigt der Blick ins «Touristische Leitbild Luzern» aus dem Jahr 1973. Der rund 70 Seiten umfassende Bericht wurde auf Auftrag des Stadtrats von der Hochschule St.Gallen verfasst. Es ist teilweise frappant, wie ähnlich die Probleme damals schon waren.

Touristen bestaunen das Löwendenkmal im Sommer 1971. Hermann Schmidli/ Photopress-Archiv

Tausende neue Hotelbetten geplant

Durchaus vergleichbar waren die Dimensionen des Tourismus: Gab es vor dem Zweiten Weltkrieg noch fast 6000 Hotelbetten in der Stadt Luzern, waren es 1971 nur noch 5500. Für die Studienautoren war klar, dass Luzern massiven Nachholbedarf hatte. Bis 1980 müsse die Zahl der Betten um bis zu 3000 erhöht werden, etwa mit einem neuen Hotel am Kasernenplatz direkt an der neuen Autobahn. Doch daraus wurde nichts. Heute liegt die Bettenzahl noch immer ungefähr auf dem Niveau von 1971.

Auch in Sachen Logiernächte hat sich in den letzten 50 Jahren weit weniger bewegt, als man denken könnte. Rund 1 Million Personen (davon stammte die Hälfte aus den USA) übernachtete damals pro Jahr in Luzern. Die Prognose für 1990 lautete 1,5 Millionen. Zum Vergleich: Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es 1,4 Millionen Logiernächte. Von einer «Explosion der Gästezahlen», wie in Luzern heute oft kritisiert wird, kann also keine Rede sein. Und wenn man den damaligen Schätzungen Glauben schenkt, war die Wertschöpfung des Tourismus markant höher als heute: nämlich 275 Franken pro Logiernacht, verglichen mit heute rund 200 Franken.

Ziel: Weniger Autos in der Stadt

Für die Studienautoren von 1973 waren zwei Dinge klar: Der Tourismus in Luzern muss ausgebaut werden – und damit dies gelingt, braucht es attraktivere Angebote. Schon damals war man sich des Dilemmas zwischen guter Verkehrserschliessung und Lebensqualität bewusst. Ein dringender Rat war daher, einerseits die Parkhäuser am Stadtrand auszubauen und gleichzeitig den Verkehr in der Innenstadt zu reduzieren. Insbesondere die Altstadt – damals noch ohne Fahrverbot – hätte als Fussgängerzone ein riesiges Potenzial, so die Überzeugung der Autoren. Auch nächtliche Teilfahrverbote in der Innenstadt sowie Fussgängerunterführungen am Schweizerhofquai waren ein Thema.

Der Verkehr wurde als Problem für den Tourismus erkannt. Bild von der Seebrücke an einem autofreien Sonntag 1973. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Der Luzerner Tourismus krankte damals am Grundproblem, dass die Stadt in erster Linie als Etappenort wahrgenommen wurde. Man machte auf der Durchreise ein, zwei Tage in Luzern Halt – aber nur wenige kamen auf die Idee, gezielt die Stadt Luzern als Feriendestination aufzusuchen. Das zeigten auch Umfragen bei deutschen Gästen.

Luzern, ein langweiliger «Opa-Ferienort»

Das war wenig verwunderlich, wurde die Stadt doch insgesamt als eher langweilig empfunden. Abgesehen von Uhren- und Schmuckläden, fehlte ein attraktives Shoppingangebot, und auch das Nachtleben begeisterte nur wenige: Nicht einmal jeder fünfte Übernachtungsgast besuchte in Luzern eine Bar oder eine Disco. Noch schlechter (6 Prozent) wurde das Kulturangebot genutzt. Als wäre dies nicht genug, wurde die Stadt gleichzeitig als teuer und die Luzerner Bevölkerung als «verschlossen» und «kontaktarm» beschrieben. Der Rat an die Stadt war daher klar: Luzern müsse eine Willkommenskultur entwickeln. Die Läden sollen sich stärker auf den Tourismus ausrichten, mit speziellen Angeboten und Attraktionen. Das Nachtleben (z. B. Shows) soll gefördert und der öffentliche Raum etwa mit Flohmärkten belebt werden. Luzern, so hiess es, müsse wegkommen von seinem Image als «Opa-Ferienort».

Handlungsbedarf wurde auf allen Ebenen geortet. Der moderne Gast suche einerseits nach Ruhe und Erholung, andererseits aber auch nach Abenteuer und Abwechslung. Luzern konnte weder das eine noch das andere bieten: «Was in Luzern möglicherweise zu kurz kommt, ist der Drang nach Abenteuer, der auch im Luzerner Touristen zu finden ist. Weder auf sozialer (Nachtleben) noch auf sportlicher Ebene (Bergbesteigung, Wassersport) kann er besonders abenteuerliche Sachen erleben.» Die Ausflüge und Rundfahrten seien wohl einfach «zu gut organisiert, um den Reiz des Abenteuerlichen zu haben», so das lakonische Fazit des Berichts.

Und die Wintersaison?

Brachliegendes Potenzial sah der Bericht auch in der Wintersaison, die damals praktisch inexistent war (viele Hotels blieben im Winter geschlossen). Doch auch dies zu ändern, war alles andere als einfach. Was sollten die Leute im nebligen Luzern, wenn sie in tief verschneite Bergdörfer mit Skipiste vor der Haustür reisen konnten? Einen Hoffnungsschimmer sahen die Autoren im «Festtagstourismus» – die Gäste sollten durch die adventlich geschmückte Stadt verzaubert werden. Diesbezüglich hat sich in Luzern mittlerweile viel getan. Gerade in der Adventszeit ist heute sehr viel los. Doch der Aufbau eines soliden Wintertourismus bleibt auch heute noch Wunschdenken.

Die einzige Chance für die Wintersaison sahen die Autoren im Gruppentourismus. Im Visier hatten sie insbesondere japanische Gäste. Diesbezüglich lagen die Prognosen richtig: Japan entwickelte sich in den Achtzigerjahren tatsächlich zum asiatischen Schlüsselmarkt für Luzern, bevor er dann durch China, Korea und Indien abgelöst wurde.

