Stadt Luzern 3, 2, 1, los! Elf zusätzliche Dosierampeln mit Countdown sollen Staus vermindern Weniger Staus, flüssigerer Verkehr, zuverlässigere Busse: Das verspricht sich die Stadt Luzern von elf zusätzlichen Dosierampeln auf den Hauptachsen. Am kommenden Montag geht's schon los. Roman Hodel Jetzt kommentieren 14.07.2022, 11.07 Uhr

«Verkehrsüberlastung. Alle Buslinien, die das Stadtzentrum befahren, verkehren in unregelmässigen Abständen.» Wer oft den ÖV benutzt im Luzerner Feierabendverkehr, kennt diese Meldung an den Anzeigetafeln der Verkehrsbetriebe Luzern zur Genüge. Damit die Busse wieder zuverlässiger unterwegs sind, damit aber auch der Verkehr generell flüssiger rollt, nimmt die Stadt Luzern elf zusätzliche Dosierampeln in Betrieb. An folgenden Orten geht's gemäss einer Medienmitteilung der Stadt vom Donnerstag bereits am kommenden Montag los:

Sedel-/Friedentalstrasse, aus Richtung Rotsee

Hünenbergstrasse, bei der Einmündung in die Maihofstrasse

Wesemlinstrasse, bei der Einmündung in die Zürichstrasse

Gesegnetmattstrasse, bei der Einmündung in die Haldenstrasse

Parkhaus Casino-Palace, bei der Einmündung in die Haldenstrasse

Inseliquai, bei der Zufahrt zur Frohburgstrasse

Tribschenstrasse, bei der Zufahrt zur Langensandbrücke

Werkhofstrasse, beim Rechtsabbieger in die Tribschenstrasse

Bireggstrasse, beim Rechtsabbieger in die Obergrundstrasse

Arsenalstrasse, bei der Einmündung in die Obergrundstrasse

Parkhaus National, bei der Einmündung in die Haldenstrasse (ab Herbst 2022)

Eine weitere Dosierampel folgt im Herbst 2022 am Parkhaus National, bei der Einmündung in die Haldenstrasse. Bereits in Betrieb sind solche Dosierungen an der Haldenstrasse auf der Höhe Busstopp Dietschiberg, am Inseliquai beim KKL sowie beim Kreisel Schachenweid Ebikon.

Quelle: Stadt Luzern

So funktioniert eine Dosierampel:

Sensoren erfassen auf den Hauptachsen Verkehrsmenge und die Rückstaus, um die Dosierampeln zu steuern. Diese sind wie alle Lichtsignalanlagen an einem zentralen Verkehrsrechner angeschlossen. Zeichnet sich aufgrund der Messwerte ein erhöhtes Verkehrsaufkommen ab, werden automatisch Dosierprogramme geschaltet. Ein Sekunden-Countdown zeigt bei einigen dieser Ampeln die Wartezeit bis zur nächsten Grünphase an, so wie hier bei der bereits vorhandenen Dosierampel KKL:

Bild: Stadt Luzern

Wie die Stadt Luzern weiter schreibt, wird generell von «innen nach aussen» dosiert. Das bedeutet: In einem ersten Schritt dosiert das System nur an den unmittelbar angrenzenden Lichtsignalanlagen. Wenn die kritische Stausituation dadurch nicht vermieden werden kann, werden auch weiter entfernte Lichtsignalanlagen dazu geschaltet.

Durch die Dosierungen fallen die Grünphasen kürzer aus für jene, die auf die Hauptachsen einbiegen wollen. Auf diesen sorgt dies entsprechend für weniger Verkehr. Velos und Töfflis sind bei den Dosierampeln ausgenommen. Dies sei jeweils gekennzeichnet. Schliesslich gibt es verschiedene Dosierstufen. Will heissen: Die Wartezeiten für die Autofahrenden variieren je nach Stufe und Verkehrsaufkommen zwischen einigen Sekunden und ein paar Minuten. Die Stadt betont in der Mitteilung:

«Die Dosierung ist nur so lange in Betrieb, bis sich die Situation auf den Hauptachsen beruhigt hat.»

Alles klar? Sonst gibt es hier noch ein Erklärvideo der Stadt:

Quelle: Youtube/Stadt Luzern

Start der zusätzlichen Dosierampeln bewusst während der Ferien

Die zusätzlichen Dosierampeln werden gemäss Mitteilung bewusst während der Sommerferien aufgeschaltet. Dann habe es weniger Verkehr und man könne die ruhigere Zeit für allfällige Anpassungen nutzen.

Die Dosierampeln sind eine Massnahme aus dem Gesamtverkehrskonzept Agglomerationszentrum Luzern. Verkehrsmodelle und -simulationen zeigen darin, dass der Verkehr flüssig gehalten werden kann, wenn nur fünf Prozent weniger Autos zu den Hauptverkehrszeiten auf den Hauptachsen unterwegs sind. Ziel ist, dass auf Letzteren immer nur so viele Fahrzeuge verkehren, dass der Verkehr und damit auch der Busverkehr fliessen können. Wo dies nicht ausreicht, soll der öffentliche Verkehr mit geeigneten Massnahmen priorisiert werden.

