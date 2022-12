Stadt Luzern Hier wird bald 3,5-Zimmer-Wohnungen für 3900 Franken netto vermietet Die historische Villa Auf Musegg 1 wird nach der Sanierung ein Ort zum Käfele, Wohnen und Arbeiten. Doch wegen der geplanten Solarziegel gibt's ein Problem mit der Denkmalpflege. Roman Hodel 20.12.2022, 11.00 Uhr

Der Ausblick auf Stadt, See und Berge von der Adresse Auf Musegg 1 aus ist beneidenswert. Doch die dortige Villa und Parkanlage müssen dringend saniert werden. Mehr als eineinhalb Jahre nach dem Projektierungskredit beantragt der Luzerner Stadtrat beim Parlament nun den Sonderkredit für die Arbeiten - es sind 7,36 Millionen Franken, 600'000 Franken mehr als damals angenommen. Im Grossen und Ganzen hat sich an den Plänen denn auch wenig geändert, wie an einer Medienkonferenz am Dienstag zu erfahren war. Wie vorgesehen, entstehen im Erdgeschoss der Villa ein Gastrobetrieb und in den oberen beiden Etagen zwei Mietwohnungen.

Die Villa Auf Musegg 1 mitsamt dem Pärkli soll saniert werden. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 15. April 2021)

Dennoch wurden ein paar Justierungen vorgenommen. Diese betreffen etwa den Gastrobetrieb. So plant die Stadt nun definitiv «nur» ein Bistro mit einem einfachen Speisenangebot - im Prinzip ähnlich wie die Buvette Bistro des amis, die seit August 2021 als Zwischennutzung jeweils im Sommer in der Parkanlage geöffnet ist. Aber: neu wird das Lokal ganzjährig offen sein dank zwei grossen Innenräumen.

Ein vollwertiges Restaurant hingegen hätte an dieser Lage gemäss Analyse einer externen Firma nicht rentabel betrieben werden können. Dazu sei der Ort zu wenig frequentiert, der ÖV zu weit weg und keine Parkplätze vorhanden. «Zudem wäre der Einbau einer richtigen Gastroküche im Untergeschoss unverhältnismässig gewesen und problematisch wegen drohender Bodensenkungen», sagte Baudirektorin Manuela Jost (GLP). Die hohe Akzeptanz der Buvette bei Gästen und Nachbarn bestärke die Stadt aber darin, hier ein permanentes Gastroangebot zu schaffen.

3900 Franken netto für 3,5-Zimmer-Maisonette-Wohnung

Ebenfalls Anpassungen gibt's im Wohnbereich: Statt je eine Etagenwohnung im 1. und im 2. Stock werden neu zwei Maisonetten realisiert. Gründe: die beiden Stockwerke haben unterschiedliche Geschosshöhen, auch existiert nur in der 1. Etage ein grosser Balkon mit Seesicht. Durch die neue Aufteilung profitieren beide Mietparteien von hohen Räumen und dem aussichtsreichen Balkon. Für 2,5 Zimmer auf 122 Quadratmetern bezahlt man voraussichtlich 2600 Franken netto, für 3,5 Zimmer auf 183 Quadratmetern 3900 Franken netto. Das ist zwar nicht ohne, doch Jost stellte klar: «Es sind marktgerechte Preise an dieser attraktiven Wohnlage - Private würden wohl einiges mehr verlangen.»

Blick ins Erdgeschoss der Villa, seit 2011 wird es von der Volksschule Luzern zwischengenutzt. Bild: Manuela Jans-Koch (luzern, 15. April 2021)

Mit der Sanierung der 1867 erstellten Villa will die Stadt zudem ihrer Vorbildrolle in Sachen Ökologie und Nachhaltigkeit gerecht werden. So wird die Villa künftig etwa per Wärmepumpe mit Erdsonde geheizt und sogar eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung wird eingebaut. Ein Problem gibt es mit der kantonalen Denkmalpflege allerdings wegen der geplanten Solarziegel zur Stromgewinnung. Zwar sind diese bewilligungsfähig, doch die von der Stadt beantragte Unterschutzstellung des bislang als schützenswert eingestuften Gebäudes steht damit auf der Kippe, wie Jost sagte:

«Dabei zerstören wir keine Bausubstanz, sondern ersetzen lediglich etwas mit einer neuen Technologie.»

Grotte, Treppen und Mauern werden instandgestellt

Modernisieren will die Stadt weiter die Remise, ein separates Gebäude, das zwischenzeitlich besetzt war. Hier sind vermietbare Büroräume vorgesehen. Und schliesslich ist die Sanierung der weitläufigen Parkanlage nach den Grundsätzen des Labels Grünstadt Schweiz vorgesehen. Der gesunde Baumbestand soll geschützt, erhalten und «mit ökologisch sinnvollen zukunftsgerichteten Arten» ergänzt werden. Auch die Grundstrukturen bleiben – typische Elemente und Zeitzeugen wie die Grotte, die Treppen, Mauern und Wasserbecken werden instandgestellt.

Der Grosse Stadtrat wird voraussichtlich am 9. Februar 2023 über den Sonderkredit für die Ausführung von 7,36 Mio. Franken entscheiden. Geplant ist, mit den Bauarbeiten im Herbst 2023 zu starten, damit die sanierte Villa, die Remise und der aufgewertete Park ab Anfang 2025 genutzt werden können. Die Ausschreibung für den Gastronomiebetrieb ist im Frühling 2023 geplant. Wie Jost sagte, soll die Buvette Bistro mes amis ihren Betrieb während der Bauzeit aufrecht erhalten können.