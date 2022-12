Stadt Luzern: 81-jähriger E-Bike-Fahrer stürzt und verstirbt

Stadt Luzern 81-jähriger E-Bike-Fahrer stürzt und stirbt im Spital In der Stadt Luzern ist ein E-Bike-Fahrer aus noch unbekannten Gründen zu Fall gekommen und danach im Spital gestorben. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen. 12.12.2022, 10.07 Uhr

Ein E-Bike-Fahrer ist am Samstagnachmittag um 16.45 Uhr auf der Langensandstrasse in Luzern Richtung Stadtzentrum vermutlich bei der Bushaltestelle Wartegg gestürzt. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.