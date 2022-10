Luzern: ABL-Mitglieder wollen Löhne der Führungskräfte deckeln

Stadt Luzern ABL-Mitglieder wollen die Löhne der Chefetage deckeln Die Mitarbeitenden der Allgemeinen Baugenossenschaft Luzern (ABL) sollen künftig nicht mehr als 180'000 Franken im Jahr verdienen dürfen. Zudem soll die Besoldung transparent gemacht werden. Simon Mathis 21.10.2022, 09.33 Uhr

«Heute Abend geht es ums grosse Ganze, nicht um Einzelinteressen», sagte Marlise Egger Andermatt, Vorstandspräsidentin der Allgemeinen Baugenossenschaft Luzern (ABL) in der Messe Allmend. 325 ABL-Mitglieder nahmen am Donnerstagabend an der wegweisenden Generalversammlung zur Revision der Statuten teil – 81 von ihnen online. Die Diskussion war engagiert, teils hitzig; wobei die Frontlinien nicht immer dort verliefen, wo man sie im Vorfeld vermutet hätte.