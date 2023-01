Stadt Luzern Papier-Abfallkalender abgeschafft – 11’900 digitale Erinnerungen eingerichtet Die Stadt Luzern hatte wegen der Umstellung auf eine App eine Hotline eingerichtet. Diese wurde rege kontaktiert. Derweil kämpft die grafische Branche für einen besseren Ruf von Drucksachen. Sandra Peter Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr

Wann muss das Altpapier zur Abholung an die Strasse gestellt werden? Diese Erinnerung erhalten zahlreiche Luzernerinnen und Luzernern nun per App-Push oder E-Mail. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 10. September 2020)

Die Stadt Luzern verzichtet seit diesem Jahr darauf, den Abfallkalender mit Infos zu den Daten für die Güseltouren oder der korrekten Trennung des Mülls in gedruckter Form an alle Haushalte zu verteilen. Statt auf das Büchlein verweist die Stadt nun auf eine App.

Nach Bekanntgabe dieser Neuerung im Oktober gab es Bedenken, dass Menschen ohne Smartphone ausgegrenzt würden oder sich deren Alltag erschwert. Dem sollte mittels einer Hotline der Stadt und eines Kurses der Pro Senectute des Kantons Luzern Abhilfe geschaffen werden.

Hotline gefragt, Kurse kaum

Die Nachfrage nach diesen kostenlosen Kursen war bisher klein. Am Kurs Anfang November habe eine Person teilgenommen, so Heidi Stöckli, Sprecherin von Pro Senectute Kanton Luzern. Allerdings: «Diese Person ist eine Multiplikatorin, da sie auch für die Nachbarschaft die Sammelkalender organisiert hat», erklärt Stöckli. Ein zweiter Kurs findet am 20. Januar statt, eine Anmeldung dazu ist noch möglich. Stöckli betont: «Ganz wichtig bei der Umstellung war aus unserer Sicht das Angebot der Hotline, bei der tatkräftig geholfen wurde.»

Matthias Bättig, Verantwortlicher Entwicklung und Kommunikation des Strasseninspektorats der Stadt Luzern, schreibt auf Anfrage: «Die Hotline ist und bleibt nach wie vor in Betrieb, damit die Einwohnenden weiter Unterstützung erhalten.» Rund 400 Personen haben gemäss Bättig in der Zeit von Mitte November bis am 8. Januar die Hotline der Stadt Luzern für Fragen im Zusammenhang mit dem Abfallkalender angerufen. 157 Anfragen betrafen den Ausdruck des strassenspezifischen Sammelkalenders. Den Informationsanlass der Stadt haben 15 Personen besucht, etwa ein Drittel davon, um einen Ausdruck zu erhalten.

6500 App-Push-Abos für Sammeltouren

Die Sammelkalender-App gibt es bereits seit Dezember 2020. «Sie wurde ja nicht nur für die Stadt Luzern, sondern für das gesamte Gebiet des Gemeindeverbandes Real entwickelt», erklärt Fabian Zumbühl, Kommunikationsverantwortlicher von Real (Recycling Entsorgung Abwasser Luzern).

Seit dem Start der App wurde sie 35’000-mal heruntergeladen. Rund 25’000 Downloads davon entfallen auf das Verbandsgebiet von Real. Etwa 65 Prozent davon liessen sich der Stadt Luzern zuweisen. «Vom 1. Dezember 2022 bis jetzt beträgt der App-Download etwa 8500 im ganzen Real-Verbandsgebiet und hat seit der Umstellung auf den digitalen Abfallkalender somit massiv zugenommen», bilanziert Zumbühl. Bislang hätten mehr als 6500 Personen ein Push-Abo für Sammeltouren der Stadt Luzern eingerichtet.

Wer die App nicht installieren will, muss übrigens nicht auf einen Erinnerungsservice verzichten. Über die Website von Real lässt sich nicht nur das PDF des Abfallkalenders herunterladen, sondern auch ein Erinnerungsservice per E-Mail einrichten. Diesen nutzen gemäss Zumbühl rund 5400 Personen.

Grafische Branche wehrt sich: Ökobilanz von Papier «unschlagbar»

Die Abschaffung des gedruckten Kalenders und die Kommunikation dazu hat indes in der grafischen Branche für Unmut gesorgt. Beat Kneubühler, Direktor von Viscom, dem Arbeitgeberverband der schweizerischen grafischen Industrie, hat deswegen einen offenen Brief an Stadtpräsident Beat Züsli geschrieben. Darin kritisiert er unter anderem, dass im Begleitschreiben an die Bevölkerung Drucksachen generell als unökologischer als die digitalen Varianten dargestellt würden. Denn in der Regel werde «nicht nur der Aufwand für die Onlinekommunikation unterschätzt, sondern auch deren Energieverbrauch».

Im Brief betont der Verband zudem die Recyclingfähigkeit von Papier im Gegensatz zu «wachsenden Elektroschrottbergen». Die Ökobilanz von Altpapier sei «unschlagbar», denn gemäss jüngsten Studien könne eine Papierfaser deutlich mehr als 20-mal wiederverwendet werden. Gemäss Jahresbericht 2021 des Vereins «Recycling Papier + Karton» würden 95 Prozent der für die Papierherstellung notwendigen Faserstoffe durch die Wiederverwertung von Altpapier gewonnen.

Kurs der Pro Senectute zur Sammelkalender App Freitag, 20. Januar 2023, 14 Uhr, Anmeldung via Website https://lu.kurse.pro-senectute.ch/ oder 041 226 11 99

