Stadt Luzern Ärger im Grossen Stadtrat über die Verspätung bei den Elektro-Trolleybussen Das Luzerner Stadtparlament hat kein Verständnis für den Kaufstopp bei den neuen Elektro-Trolleybussen. Zumal die Fahrleitungen in Littau bereits bewilligt sind. Robert Knobel Jetzt kommentieren 09.03.2023, 17.10 Uhr

Fahrleitungen – wie hier in Ebikon – sind auch in Littau geplant. Wann dort die ersten Trolleybusse fahren, ist unklar. Bild: Pius Amrein

Es war alles eingefädelt: Ende 2024 sollten die VBL-Linien 12 (Luzern–Littau) und 30 (Ebikon–Littau) neue E-Fahrzeuge erhalten, die mit und ohne Fahrleitung fahren können – sogenannte Batterie-Trolleybusse. Und weil die Strecke zwischen Kreuzstutz und Littau etwas steil ist für reinen Batteriebetrieb, sollten dort Fahrleitungen installiert werden. Die Bewilligung für die neuen Leitungen ist bereits da, und 2022 wurde die Ausschreibung für die Beschaffung der neuen Trolleybusse gestartet.

Doch Anfang 2023 meldete der Verkehrsverbund Luzern (VVL) überraschend, die Ausschreibung werde abgebrochen, der Kauf von neuen Elektrobussen sistiert. Der Hintergrund: Geplant war, die neuen Busse nur ein Jahr lang auf den Linien 12 und 30 einzusetzen. Ab Ende 2025 sollten die beiden Linien aufgehoben und durch die neuen Linien 3 (Littau–Würzenbach) und 8 (Hirtenhof–Emmenbrücke) ersetzt werden. Die neuen Trolleys sollten dann auf diesen verlängerten Linien fahren.

Haltestellen am Bahnhof Luzern müssen ausgebaut werden

Doch um die Linien 3/8 in Betrieb zu nehmen, müssen die Haltestellen am Bahnhof Luzern ausgebaut werden. Und genau dort hapert es: Der Kanton hat die Realisierung des sogenannten Durchmesserperrons am Bahnhof auf später verschoben.

Diese Unsicherheit bezüglich Durchmesserperrons gibt der VVL als offizielle Begründung für den Abbruch des Kaufs von neuen Trolleybussen an. Nun kann man sich fragen, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Denn erstens hat der Kanton signalisiert, dass am Bahnhof zumindest ein provisorischer Ausbau geplant ist. Dieser sollte rechtzeitig zur Einführung der neuen Linien 3 und 8 bereit sein. Und selbst wenn sich die Einführung der neuen Linien verzögern sollte, wären die neuen Trolleybusse nicht nutzlos, sondern könnten einfach solange auf den bisherigen Linien 12 und 30 eingesetzt werden.

Die VBL werden ausgebremst

Eine plausible Antwort auf diese Fragen konnten bisher weder VVL noch Kanton geben. Manche vermuten, die Ursache für die Sistierung der neuen Busse liege im Subventionsstreit, den der VVL und die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) vor Gericht ausfechten. Klar ist: Mit dem Nein zur Erneuerung des Fahrzeugparks hat der VVL die VBL in ihrer weiteren Entwicklung ausgebremst.

Die Linie 30 wird vorläufig nicht auf Elektroantrieb umgestellt. Bild: Pius Amrein

Der Ärger darüber ist im Luzerner Stadtparlament gross, wie die Debatte am Donnerstag zeigte. «Es ist nicht hinnehmbar, dass der VVL die Ausschreibung der neuen Busse ohne triftige Begründung sistiert», sagte Martin Abele (Grüne). Er hatte im Parlament eine Interpellation dazu eingereicht.

Fahrleitungen: Nach fünf Jahren verfällt Bewilligung

Auch der Stadtrat bedauert die aktuelle Entwicklung «ausserordentlich», wie er in seiner Antwort schreibt. Seine Sorge ist vor allem ökologischer Natur: Nun werden auf den Linien 12 und 30 weiterhin alte Dieselbusse anstelle von modernen Elektro-Trolleys verkehren. Darüber ärgert sich auch Roger Sonderegger (Mitte): «Wir fordern den VVL auf, mit der Elektrifizierung vorwärtszumachen.» Der Stadtrat weist zudem darauf hin, dass die Bewilligung für die neuen Fahrleitungen nach Littau nur für fünf Jahre gültig ist. Wenn der Bau nicht innert dieser Frist beginnt, verfällt die Bewilligung.

Der Stadtrat sieht zudem die Gefahr eines Reputationsschadens: eine laufende Ausschreibung für neue Fahrzeuge einfach zu stoppen, könnte künftige Bewerber abschrecken.

Grundsätzlich ist der Stadtrat aber optimistisch, dass die neuen E-Busse doch irgendwann bestellt werden. Er rechnet damit, dass sich die Inbetriebnahme der neuen Fahrzeuge um rund zwei Jahre verzögert. Ob auch die Einführung der neuen Linien 3 und 8 verzögert wird, ist unklar. Theoretisch könnten diese Linien zwar auch mit alten Dieselbussen betrieben werden. Doch gemäss Stadtrat Adrian Borgula (Grüne) ist nicht auszuschliessen, dass es auch dort zu Verzögerungen kommt.

