Airbnb und ähnliche Anbieter sollen in der Stadt Luzern eingeschränkt werden. So will es eine Initiative von SP, Juso, Mieterinnen- und Mieterverband sowie Casafair. Demnach dürfen Wohnungen für maximal 90 Tage pro Jahr an Auswärtige vermietet werden.

Stadtrat und Parlament geht dies zu weit. Mit einem Gegenvorschlag wollen sie eine Quote pro Quartier einführen. In zentralen Quartieren dürfen demnach 1,5 Prozent aller Wohnungen länger als neunzig Nächte für Kurzzeitvermietungen zur Verfügung stehen. In Quartieren ausserhalb ist es 1 Prozent. Ist das Kontingent voll, gibt es keine Bewilligung mehr.