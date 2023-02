Abstimmung Stadt Luzern Beschränkung von Airbnb & Co: Wieso wird die Allmend ausgeklammert? Geht es nach dem Luzerner Stadtrat, gibt es für die Allmend-Hochhäuser auch künftig keine Airbnb-Quote. Weshalb, ist aber unklar. Lukas Zwiefelhofer Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Die beiden Hochhäuser auf der Allmend. In den unteren Stockwerken gibt es 48 Wohnungen für Geschäftsleute und Touristen. Pius Amrein

3,5 Prozent der Wohnungen im Gebiet Obergrund/Allmend werden nicht von regulären Mieterinnen und Mietern bewohnt, sondern von Personen, die sich nur vorübergehend in Luzern aufhalten. Damit hat das Quartier den höchsten Anteil an Kurzzeitwohnungen in der ganzen Stadt Luzern.

In der offiziellen Statistik der Stadt wird für das Quartier aber nur eine Quote von 0,9 Prozent angegeben. Welche Zahl stimmt nun? Die Frage ist höchst relevant, weil es bei der Abstimmung über die Airbnb-Initiative vom 12. März genau um solche Zahlen geht.

Dazu muss man wissen: Ein grosser Teil der Kurzzeitvermietungen im Gebiet Allmend fällt auf die beiden Hochhäuser neben dem Stadion. Dort sind 48 Wohnungen in den unteren Geschossen ausschliesslich für die Kurzzeitvermietung bestimmt. Somit liegen gut drei Viertel aller Zweitwohnungen im Quartier Allmend in den beiden Hochhäusern.

48 Wohnungen werden ausgeklammert

Ausgerechnet diese 48 Wohnungen will der Luzerner Stadtrat von seinem Gegenvorschlag zur Airbnb-Initiative ausnehmen. Der Gegenvorschlag sieht für jedes Quartier einen Maximalanteil von Zweitwohnungen vor. Im Falle des Quartiers Obergrund/Allmend ist es maximal 1 Prozent. Dieser Wert wird heute knapp eingehalten – aber eben nur, wenn die Wohnungen in den Hochhäusern ausgeklammert werden.

Doch wieso soll der stadträtliche Gegenvorschlag auf die beiden Allmend-Hochhäuser keine Anwendung finden? Grob gesagt, will der Stadtrat das dortige Geschäftsmodell erhalten. Würde man nämlich die 48 Allmend-Wohnungen in die offizielle Zweitwohnungsstatistik aufnehmen, könnten nur noch einige wenige von diesen vermietet werden. Um dies zu verhindern, will der Stadtrat die Allmendzone von der Regulierung ausnehmen. Eine detaillierte Begründung, weshalb gerade für die Allmend eine Ausnahme gemacht werden soll, ist im Bericht und Antrag zur Airbnb-Initiative nicht ersichtlich. Auch auf Nachfrage unserer Zeitung äussert sich die Stadt nicht direkt dazu.

Zielgruppe waren Geschäftsreisende – und Touristen?

Die beiden Allmendtürme wurden im Rahmen des Projekts «Sportarena Allmend Luzern» 2012 eingeweiht. Damals wurde beschlossen, in den drei untersten Geschossen sogenannte «Long Stay Apartments» anzusiedeln. Gemäss Stadtrat sollten diese Apartments Geschäftsreisende sowie Ausstellende und Dienstleistende der angrenzenden Messe, aber auch Armeeangehörige des nahe gelegenen Armee-Ausbildungszentrums beherbergen. Die Wohnungen waren zum Zeitpunkt ihrer Eröffnung also nicht für die touristische Vermietung gedacht – und darauf stützt sich heute auch der Stadtrat, um eine Sonderzone Allmend zu rechtfertigen.

Inzwischen hat sich die Situation jedoch geändert: Eine Sprecherin der Firma HITrental, welche die Apartments in den beiden Türmen betreibt, erklärt zwar, dass dort mehr Langzeit- als Kurzzeitgäste beherbergt werden. Es kämen aber vermehrt auch Touristen, die nur eine Nacht bleiben. Um diese Gruppe gezielt anzusprechen, inseriert HITrental ihre Angebote heute auch auf Airbnb.

Somit ist klar: Die Apartments in den Allmend-Türmen werden inzwischen regelmässig zur touristischen Kurzzeitvermietung genutzt. Gut möglich, dass dieser Trend bei einer Annahme des Gegenvorschlags noch verstärkt würde: Wenn die Allmend im Unterschied zu anderen Quartieren nicht reguliert wird, könnte sie zur «Zweitwohnungs-Oase», zum Schlupfloch für touristische Investoren, werden.

SP-Politiker kritisiert «Verschleierungstaktik»

Mario Stübi, SP-Grossstadtrat und Mitglied des Airbnb-Initiativkomitees, kann die Allmend-Pläne des Stadtrats nicht nachvollziehen. «Weil diese Apartments seit Jahren auch auf Airbnb angeboten werden, was ja vor allem Touristen und Touristinnen anspricht, müssten sie transparenterweise in der Statistik der kommerziellen Kurzzeitvermietungen abgebildet sein.» Stübi wirft der Stadt vor, diesbezüglich eine «Verschleierungstaktik» anzuwenden.

Zur Abstimmung kommen am 12. März zwei Varianten: Die «Airbnb-Initiative» von SP und Mieterverband fordert eine generelle Beschränkung der Kurzzeitvermietung auf maximal drei Monate pro Jahr. Der Gegenvorschlag des Stadtrats will keine zeitliche Beschränkung, sondern die Zahl der kommerziellen Zweitwohnungen und Businessapartments pro Quartier begrenzen. Deren Anteil am Gesamtwohnungsbestand darf maximal 1 bis 1,5 Prozent betragen. Ausgenommen von der Regelung sind die Allmend-Türme sowie die Tourismus- und die Landwirtschaftszone.