Stadt Luzern «albert hair» aus Luzern gehört zu den besten Coiffeursalons im deutschsprachigen Raum Der Luzerner Coiffeur ist dieses Jahr beim Business-Wettbewerb «Top Salon – The Challenge 2023» nominiert. Der Wettbewerb wird vom Fachmagazin «Top Hair International» ausgerichtet. Lukas Zwiefelhofer 06.03.2023, 13.51 Uhr

Das Coiffeur-Fachmagazin «Top Hair International» zeichnet bereits seit über 20 Jahren Salons in Deutschland aus. Erstmals waren in diesem Jahr Bewerbungen aus Österreich und der Schweiz zugelassen. Am 1. April 2023 werden auf der Top Hair Messe in Düsseldorf die Sieger des Wettbewerbs «Top Salon – The Challenge» verkündet. Unter den Nominierten befindet sich auch ein Coiffeur aus Luzern.

Mitarbeiterinnen von «albert hair» in Aktion. Bild: Webseite albert hair

Tradition, dauerhafter Erfolg und Weiterentwicklung

Die Firma «albert hair», welche ihren Standort an der Luzerner Hirschmattstrasse hat, wurde in der Kategorie «Best Practice» nominiert. In dieser Kategorie werden die Faktoren Tradition, dauerhafter Erfolg und stetige Weiterentwicklung eines Coiffeursalons analysiert und bewertet.

In einer Medienmitteilung der Wettbewerb-Veranstalter heisst es, Hunderte Bewerbungen zum Wettbewerb hätten das Top Salon-Team in dieser Runde erreicht. Nach der Vorauswahl seien insgesamt 40 Bewerber in einer oder mehreren der fünf Kategorien auf den Tisch der Jury gekommen.

Auch ein Berner Coiffeursalon ist nominiert

Ein Fachgremium, bestehend aus mehreren Coiffeurunternehmenden sowie einer externen Expertin, wählte im Anschluss die fünfzehn besten Salons in den fünf Kategorien - pro Kategorie sind jeweils drei Coiffeurbetriebe nominiert.

Gewinnen kann schlussendlich aber nur ein Salon. Ob der Preis für «Best Practice» der Coiffeursalons in diesem Jahr nach Luzern geht? Übrigens: mit Aerni aus Bern ist noch ein weiterer Schweizer Coiffeursalon für den «Best Practice Award» 2023 nominiert.