Strassennamen Luzern erhält eine Walter-von-Moos-Promenade – so läuft die Namensfindung bei der Stadt ab Die neue Achse der Rösslimatt-Überbauung wird nach einem Industriepionier benannt. Das hat der Stadtrat entschieden. Wie kam es dazu? Der Prozess ist ziemlich aufwendig. Stefan Dähler 06.12.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Rösslimatt-Areal beim Luzerner Güterbahnhof entsteht in den nächsten Jahren ein neuer zentraler Stadtteil. Die Bauarbeiten für die erste Etappe laufen, einziehen werden die Hochschule Luzern und das Pharmaunternehmen MSD. Seit einigen Tagen ist auch klar, wie die dortige Promenade heissen wird: Der Stadtrat hat entschieden, diese nach dem 2016 verstorbenen Luzerner Industriepionier Walter von Moos zu benennen. Er war Gründer der gleichnamigen Stahlwerke und erhielt 1992 die Ehrennadel der Stadt. Die Einweihung der Promenade ist 2025 vorgesehen.

Die Achse entlang des rötlichen Gebäudes wird Walter-von-Moos-Promenade heissen. Bild: SBB

Dass in Luzern Strassen und Plätze nach Persönlichkeiten benannt werden, kommt hin und wieder vor. Früher praktisch nur nach Männern, in den letzten Jahren sind mehrere Frauen hinzugekommen. Beispiele sind die Anna-Neumann-, Cécile-Lauber- und Johanna-Hodel-Gasse im Tribschenquartier oder der Josi-J.-Meier-Platz in der Altstadt an der Reuss. Neuere nach Männern benannte Wege sind die Anton-Julius-Eggstein-Gasse im Tribschen und der Hans-Erni-Quai in der Nähe des Verkehrshauses.

Die Anna-Neumann-Gasse in der Tribschenstadt. Bild: Corinne Glanzmann (Luzern, 2. August 2019)

«Bei der Namengebung gilt es zahlreiche Kriterien zu berücksichtigen», sagt Paul Roth vom Stadtluzerner Geoinformationszentrum (GIS), das für die Ausarbeitung der Vorschläge zuständig ist. Neben städtischen Vorgaben existieren unter anderem Empfehlungen des Bundes. In jener des Bundesamts für Statistik heisst es etwa, Frauen seien aufgrund der früheren männlichen Dominanz bei der Benennung «in besonderer Weise in Betracht zu ziehen». Weiter sollte ein Bezug zum Ort bestehen. Berücksichtigte Personen sollten bereits verstorben sein. «Eine Rolle spielen auch die Geschichte eines Areals und Flurnamen oder andere lokal gebräuchliche Namen», so Roth.

Eine verdienstvolle Person soll es sein

Bei der Rösslimatt habe die SBB als Grundeigentümerin den Vorschlag gemacht, den Abschnitt entlang des neuen Geschäftshauses nach einem Industriepionier zu benennen, sagt Roth. In der Folge erarbeitete das GIS den Vorschlag für die Walter-von-Moos-Promenade. «Dieser Name passt zum industriell geprägten Gebiet und auch wegen des Bezugs zum Stahl, der für den Schienenbau verwendet worden ist.» Generell achte die Stadt darauf, dass «verdienstvolle Personen berücksichtigt werden, die für Luzern gesellschaftlich oder wirtschaftlich viel geleistet haben».

Wie läuft der Prozess der Namensfindung ab? «Vorschläge können von Bauunternehmen, Grundeigentümern, Architekturbüros, der Stadt selbst oder auch von der Bevölkerung und anderen Organisationen kommen», sagt Roth. Diese werden, sofern sie den Kriterien entsprechen und es einen Ort zum Benennen gibt, vom GIS in Absprache mit dem Stadtrat vertieft geprüft. «Wir nehmen Rücksprache mit dem Stadtarchiv, das historische Abklärungen vornimmt, dem Quartierverein, der Familie der zu ehrenden Person und den Antragsstellenden.» Am Ende entscheidet der Stadtrat, so Roth:

«Es ist aber das Ziel, dass alle Beteiligten zufrieden sind, denn es besteht die Möglichkeit, den Entscheid des Stadtrates mit einer Verwaltungsbeschwerde beim Regierungsrat anzufechten, was wir natürlich vermeiden wollen.»

Er fügt an: «Wir nehmen diesen Prozess nicht auf die leichte Schulter, ein Name soll langfristig Bestand haben und der zuverlässigen räumlichen Orientierung im Stadtgebiet und dem Auffinden der Adresse dienen.» Die Entscheidungsfindung könne je nach Komplexität einige Wochen bis ein halbes Jahr dauern.

Welche Orte als nächste einen Namen brauchen, steht noch nicht fest. «Nicht jede neue grössere Überbauung braucht auch neue Namen», sagt Roth. Als Beispiel nennt er das Himmelrich-Projekt der Genossenschaft ABL. «Bei den Wegen im Aussenraum konnten wir die früheren Namen wie Claridenstrasse weiterverwenden. Der Innenhof hat keinen öffentlichen Charakter und ist für die Verkehrserschliessung nicht relevant, daher braucht dieser keinen offiziellen Namen.»

Braucht keinen offiziellen Namen: der Himmelrich-Innenhof. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 29. April 2021)

Wie es bei den geplanten Überbauungen an der Industriestrasse oder auf dem Neubad-Areal aussieht, ist noch nicht klar. Klar ist hingegen, dass es im Areal Rösslimatt weitere neue Strassennamen braucht. Bis diese feststehen, wird es aber noch eine Weile dauern. Die zweite Bauetappe kann erst nach dem Durchgangsbahnhof ab 2040 fertiggestellt werden.

