Stadt Luzern Am Luzerner Stadtfest soll angestossen werden – und zwar länger als jemals zuvor Das anstehende Luzerner Stadtfest soll im Guinnessbuch der Rekorde verewigt werden – für das weltweit längste Anstossen. Die Brauerei Eichhof ist noch auf der Suche nach Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die das Unterfangen zum Erfolg führen sollen. 21.06.2022, 15.42 Uhr

Am Luzerner Stadtfest vom kommenden Wochenende stehen nicht nur Livemusik und Kulinarik auf dem Programm, sondern auch ein potenzieller Weltrekord: Die Brauerei Eichhof möchte es mit dem längsten Anstossen der Welt in das Guinnessbuch der Rekorde schaffen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Am Stadtfest Luzern sollen sich mindestens 1301 Menschen zuprosten, um den Weltrekord zu brechen. Bild: PD

Der bisherige Rekord wurde 2019 in Bangkok mit 1300 Personen aufgestellt. Diesen gilt es zu brechen: In einem gekennzeichneten Bereich vom Rathaussteg um die Reuss über die Reussbrücke und zurück sollen sich mindestens 1301 Menschen der Reihe nach zuprosten. Das Ziel ist eine über 700 Meter lange Strecke.

1301 Anstosswillige gesucht

Wer bei dem Rekordversuch dabei sein will, kann sich am Samstag, 25. Juni, ab 12 Uhr in der Bahnhofstrasse vis-à-vis dem Wasserturm einreihen und ein Bier oder alkoholfreies Getränk gratis abholen. Ab 13 Uhr wird angestossen und ab 16 Uhr auf dem Kapellplatz verkündet, ob der Weltrekord gebrochen wurde. (abt)