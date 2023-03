Stadt Luzern Asphalt soll teilweise vom Schweizerhofquai verschwinden Der Grosse Stadtrat fordert ein Entsieglungsprojekt für die Promenade am See. Der Zeitplan steht aber noch nicht fest. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Es stehen zwar zahlreiche Rosskastanien dort, aber abgesehen davon besteht der Schweizerhofquai in Luzern vor allem aus Asphalt.

So präsentiert sich der Schweizerhofquai derzeit. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5. 4. 2020)

Doch das soll sich bald ändern. Der Grosse Stadtrat hat letzte Woche ein Postulat von Silvio Bonzanigo (parteilos) mit 22 zu 19 Stimmen überwiesen. Der Vorstoss regt eine Teilentsiegelung der beliebten Promenade an. Es soll ein versickerungsfähiger Mergelbelag eingebaut und dabei ein asphaltierter Mittelstreifen erhalten bleiben, um die Rollstuhlgängigkeit zu gewährleisten. Vorbild ist der Nationalquai, dessen Belag bereits teils aus Mergel, teils aus Asphalt besteht.

Vorbild für den Schweizerhofquai: Der Nationalquai besteht bereits grösstenteils aus unversiegelten Oberflächen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. 2. 2023)

Ein versickerungsfähiger Belag mache angesichts der Klimaerwärmung Sinn, da sich ein solcher weniger stark aufheizt, lautete ein Argument für das Postulat. Weiter entstehe auch ein touristischer Mehrwert.

Stadtrat wollte zuwarten

Das Parlament hat damit den Stadtrat überstimmt. Dieser wollte den Vorstoss nur teilweise entgegennehmen und bei der nächsten Gesamtsanierung des Schweizerhofquais in 10 bis 20 Jahren eine Entsiegelung prüfen. Ausnahmen wären für den Stadtrat bei Teilflächen denkbar gewesen, die vorher ohnehin saniert werden müssten.

Mit der vollen Überweisung des Postulats soll es nun deutlich schneller gehen, sagt Bonzanigo auf Anfrage. «Ich erwarte, dass dieses Vorhaben als Parlamentsbeschluss gegenüber anderen Entsiegelungen prioritär behandelt wird und die Projektierung noch dieses Jahr startet.» Der Umbau könne aber durchaus in Etappen folgen. Dies einerseits, um eine Vollsperrung zu vermeiden. Andererseits, um die Finanzierung zu erleichtern.

Kosten von 250’000 bis 300’000 Franken

Der Stadtrat rechnet für die Umgestaltung des Schweizerhofquais mit Kosten von rund 250’000 bis 300’000 Franken. Für Entsiegelungsprojekte stehen aufgrund des vom Parlament angenommenen Gegenvorschlags zur Stadtklima-Initiative jährlich 150'000 Franken zusätzlich zur Verfügung. Dieses Geld soll auch noch für andere Vorhaben reichen, sagt Bonzanigo.

Doch auch bei einer Etappierung könne die Teilentsiegelung des Schweizerhofquais wohl nicht vollständig durch den Stadtklima-Kredit finanziert werden. Die Stadt sei daher gefordert, einen Teil der Finanzierung anderweitig sicherzustellen, sagt Bonzanigo. «Das ist aber nichts Aussergewöhnliches, das Parlament stellt ja dauernd Forderungen, für deren Umsetzung die Mittel nicht budgetiert worden sind.»

Stadt will Etappierung prüfen

Seitens Stadt heisst es auf Anfrage, dass das Projekt «voraussichtlich unabhängig» vom Kredit aus der Stadtklima-Initiative finanziert werde, schreibt Daniel Meier, Leiter Tiefbauamt. «Damit sind wir in der Umsetzung nicht durch mögliche fehlende Mittel blockiert.» Wann genau der Schweizerhofquai teilentsiegelt wird, sei noch nicht abschätzbar. Erfahrungsgemäss dauere die Umsetzung an solch heiklen Orten eine Weile. Eine Etappierung werde die Stadt prüfen.

Was den Unterhalt angeht, rechnet der Stadtrat nach der Teilentsiegelung mit einem etwas höheren Aufwand für die Reinigung oder Schneeräumung, wie er in der Stellungnahme zum Postulat schrieb. Ein weiterer Kritikpunkt ist für ihn, dass der Schweizerhofquai aufgrund der kühlenden Wirkung des Sees gar kein Hitze-Hotspot sei und daher eine Entsiegelung anderswo mehr Sinn mache. Dies stellte Bonzanigo während der Parlamentsdebatte nicht in Abrede. Er hielt dem aber entgegen, dass die Stadt auch auch an anderen Orten Entsiegelungen vornehme, die nicht als Hitze-Hotspots gelten, zum Beispiel beim alten Krematorium im Friedental.

