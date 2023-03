Stadt Luzern Auf der Allmend entsteht die erste Padel-Anlage der Stadt Luzern Das zunehmend populäre Padel-Tennis kommt nach Luzern: Ab 1. April kann man die Sportart auf der Allmend spielen. Robert Knobel Jetzt kommentieren 28.03.2023, 05.00 Uhr

Die neue Padel-Anlage auf der Luzerner Allmend. Bild: Boris Bürgisser (27. 3. 2023)

Es sieht auf den ersten Blick wie Tennis aus. Doch beim näheren Hinsehen merkt man: Die Schläger sind nicht mit Saiten bespannt, sondern bestehen aus Schaumstoff. Und vor allem ist das Spielfeld deutlich kleiner als beim klassischen Tennis. Die Sportart nennt sich Padel und ist insbesondere in Spanien und Südamerika verbreitet. Dank des geringen Platzbedarfs findet man Padel-Spielfelder oft auch mitten in den Städten.

Nun erhält auch die Stadt Luzern ihre erste Padel-Anlage. Am 1. April werden die beiden Spielfelder auf der alten Lumag-Tribüne auf der Allmend eröffnet. Die Initianten Noah Auf der Maur, Marcandrea Hunkeler und Nicolás Garófalo haben den Padel-Sport während ihres Studiums in Barcelona kennen gelernt. Sie beschlossen vor rund eineinhalb Jahren, den Sport nach Luzern zu bringen. Dazu wurde die Padelhub AG gegründet. Mittels Crowdfunding sammelten sie 25’000 Franken, hinzu kamen Sponsorengelder und Darlehen. Den Betrieb der Anlage auf der Allmend soll später ein eigener Verein sicherstellen.

Kosten: Bis 55 Franken pro Stunde

Die beiden Spielfelder sind täglich von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Die Plätze kosten 40 bis 55 Franken pro Stunde und können auf www.padelhub.ch reserviert werden. Schläger und Bälle können vor Ort bezogen werden. Neben den Plätzen ist eine Lounge geplant, in der man sich nach dem Spiel erholen kann. Der Betrieb der Anlage funktioniert weitgehend ohne Personal. «Aufgrund der Kleinheit der Anlage mit nur zwei Plätzen würde das sonst nicht rentieren», sagt Nicolás Garófalo.

Die Padel-Anlage auf der Allmend ist die erste in der Stadt Luzern, aber nicht die erste in der Region. Direkt bei der Autobahnausfahrt Rothenburg betreibt die Padelta AG seit 2021 eine Padel-Halle. Schweizweit gibt es zurzeit rund ein Dutzend Möglichkeiten, die Sportart zu spielen. Die Zählweise ist übrigens praktisch identisch wie beim Tennis. Auch die Bälle sind dieselben – sie sind allerdings etwas weniger aufgepumpt. Auch Wettkämpfe finden mittlerweile statt, unter anderem auch in Rothenburg.

Die alte Lumag-Tribüne zwischen der Halle der Messe Luzern und der Swisspor-Arena ist ein Überbleibsel des früheren Allmend-Fussballstadions. Die Tribüne war schon früher ein Experimentierfeld für neue Sportarten. So eröffnete 2014 dort der erste Parkour-Park der Schweiz. Dieser besteht heute noch und befindet sich direkt neben der neuen Padel-Anlage.

