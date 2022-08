Stadt Luzern: Auf eine Runde Pétanque am Quai

Der Legende nach wurde Pétanque in der französischen Hafenstadt La Ciotat östlich von Marseille erfunden, heisst es auf der Internetseite boule.ch. Dort spielte man das sogenannte «Jeu Provençal» – eine Boule-Variante, bei der man Anlauf nehmen muss. Da einer der Spieler eine Gehbehinderung hatte, passte er kurzerhand die Regeln an, sodass man beim Wurf stehen musste.

Bald schlossen sich ihm andere an, die Beliebtheit des Spiels wuchs rasant. Anscheinend stammt der Name des Spiels von «pieds tanqués», was so viel heisst wie «Füsse nebeneinander». Im Unterschied zum Boccia braucht's beim Pétanque keine Banden, es lässt sich also vielerorts spielen.