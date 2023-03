Stadt Luzern «Aussage der Stadt überrascht»: Experte ordnet millionenschweres EWL-Darlehen ein Die Stadt Luzern will fürs EWL-Areal ein Darlehen von 50 Millionen Franken sprechen. HSLU-Dozent Bernhard Schwaller findet, dass die Zeichen am Finanzmarkt durchaus vorhersehbar gewesen wären. Simon Mathis Jetzt kommentieren 06.03.2023, 05.00 Uhr

50 Millionen Franken – so hoch ist das Darlehen, das die Stadt Luzern der EWL Areal AG gewähren will. Nötig wird dieser zusätzliche Betrag, weil die geplante Überbauung des EWL-Areals offenbar zu unrentabel für Bankkredite ist. Wir haben einen Experten gefragt, was es mit diesem eher ungewöhnlichen Schritt auf sich hat.

So soll der Quartierplatz auf dem EWL-Areal künftig aussehen. Visualisierung: PD

Laut Bernhard Schwaller, Dozent am Institut für Betriebs- und Regionalökonomie der Hochschule Luzern, sind Darlehen von Gemeinden oder Städten an öffentlich-rechtliche Körperschaften keine Ausnahmen. Darlehen an privatrechtliche Unternehmen wie die EWL Areal AG kämen hingegen seltener vor. Dies unter anderem deshalb, weil Gemeinden Aktiengesellschaften gerade deshalb gründen, weil sie davon ausgehen, dass das Unternehmen auch ohne Unterstützung seitens der Aktionäre «lebensfähig» sei.

Bei Konkurs haften nicht die Aktionäre

Auf den ersten Blick verwunderlich ist, weshalb ein solches Darlehen überhaupt nötig ist. Die EWL Areal AG gehört zu je einem Drittel der Stadt Luzern, der Energie Wasser Luzern (EWL) und der Allgemeinen Baugenossenschaft Luzern (ABL). Ist dieses vorwiegend öffentliche Aktionariat nicht genug Sicherheit für Banken? Dazu sagt Schwaller: «Aktiengesellschaften wie die EWL AG sind privatrechtliche Unternehmen, die einzig mit ihrem Eigenkapital haften.»

Deshalb spiele es bei der Risikobetrachtung von Banken kaum eine Rolle, dass eine öffentliche Körperschaft wie die Stadt Luzern zu den Aktionären gehört. Denn aus rechtlicher Sicht haften die Aktionäre bei einem Konkursfall nicht für die Schulden.

Rendite unter 3 Prozent «grundsätzlich kritisch»

Ein Projekt mit multifunktionalen Zielsetzungen wie «Rotpunkt» stelle eine Herausforderung dar und mache eine «Risikoeinschätzung für potenzielle Investoren komplex und äusserst anspruchsvoll». Schwaller bestätigt, dass eine Rentabilität von weniger als 3 Prozent – beim Projekt Rotpunkt liegt sie bei 2,6 Prozent – «grundsätzlich kritisch» sei. Allerdings weist er darauf hin, dass es bei einer soliden Planung «elementar wichtig» sei, das finanzmarktliche Umfeld einzubeziehen, einzuschliessen und zu bewerten.

Zwar stimme es, dass die Zinskonditionen für die Finanzierung von Immobilien selten so rasch gestiegen seien wie im letzten Jahr. Dennoch überrasche die Aussage der Stadt, dass die veränderten Bedingungen am Kapitalmarkt oder die erhöhten Baukosten aufgrund der Inflation nicht vorhersehbar gewesen seien oder mindestens in einer Variantenrechnung mitberücksichtigt wurden. Denn: «Sowohl die Nationalbank als auch die Finma sowie die Marktbeurteilungen durch Banken haben schon länger davor gewarnt.»

