Bargeldloses Bezahlen am Luzerner Bahnhofs-WC führt zu Kritik

Stadt Luzern «Zahlen mit Bargeld muss weiterhin möglich sein» – das Bahnhof-WC sorgt für Diskussionen Im Luzerner Bahnhof-WC werden nur noch digitale Zahlungsmittel akzeptiert. Das sei ein No-Go, sagen Altersorganisationen. Aber auch Junge sorgen sich wegen der zunehmenden Digitalisierung. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 24.06.2022, 05.00 Uhr

Angelica Ferroni Heggli von Luzern60plus und Jonathan Lichtsteiner, Co-Präsident des Stadtluzerner Jugendparlaments, beim Bahnhof-WC. Bild: Pius Amrein (Luzern, 22. Juni 2022)

«Es geht definitiv nicht, dass öffentliche Toilettenanlagen nur mit Twint oder Karte betreten werden können.» Das sagt Angelica Ferroni Heggli, Präsidentin des Forums Luzern60plus. Die 70-Jährige betont:

«Die SBB als öffentliches Unternehmen müssen dafür sorgen, dass eine Bezahlung auch mit Bargeld weiterhin möglich ist.»

Angelica Ferroni Heggli vom Forum Luzern60plus. Bild: Pius Amrein

Sonst werde ein Teil der Bevölkerung vom öffentlichen Leben ausgeschlossen: «Was tut ein 80-Jähriger, wenn er nur mit Bargeld im Portemonnaie vor dem Eingang zur Bahnhofstoilette steht und dann erkennt, dass er nicht eintreten kann? Eine Alternative zu finden, ist für ihn fast nicht möglich.» Die Thematik betreffe im Übrigen nicht nur ältere Personen, sondern auch Kinder und Jugendliche, die noch kein Twint und keine Kredit- oder Debitkarte hätten.

Einer der Gründe, warum viele Menschen die Möglichkeit zur Bargeldbezahlung weiterhin haben möchten, seien Bedenken wegen der Preisgabe ihrer Daten, sagt Ferroni: «Es geht hier auch um Würde.» Zudem seien viele über 80-Jährige schlicht nicht bereit, die Digitalisierung mitzumachen. «Mir sind andere Sachen wichtiger», bekomme sie im Gespräch oft zu hören. Mit der Fachkommission Luzern60plus will die Stadt Luzern das Potenzial und das Erfahrungswissen älterer Menschen stärker in das politische, gesellschaftliche und kulturelle Leben einbeziehen.

Pro Senectute: Es braucht weiterhin eine analoge Alternative

Pro Senectute Kanton Luzern beurteilt die Situation ähnlich. Mediensprecherin Heidi Stöckli betont:

«Obwohl immer mehr Menschen ein Smartphone oder eine Kreditkarte besitzen und benutzen können, darf dies aus heutiger Sicht keine Voraussetzung für die Benützung der öffentlichen Anlagen oder gar des öffentlichen Verkehrs sein.»

Wichtig sei, dass allen Menschen eine analoge Alternative zur Verfügung steht «oder ihnen die Neuerung – analog – erklärt wird, damit alle davon profitieren können».

Ab 80 Jahren wird es schwierig mit digitaler Bezahlung

Die Ü60-Generation werde digital zwar immer fitter, so Stöckli. Mittlerweile seien fast 95 Prozent der 65- bis 69-Jährigen «online» unterwegs, und 69 Prozent der Jungseniorinnen und -senioren nutzten ein Smartphone, 81 Prozent davon täglich. Auf der anderen Seite seien gemäss der Studie «Digital Seniors 2020» in der Schweiz nach wie vor rund 400’000 Personen im Pensionsalter auf Unterstützung oder alternative Angebote angewiesen. Rund 200’000 Menschen seien ganz offline unterwegs. Bei den zwischen 65- und 79-Jährigen verwenden gemäss Studie 34,4 Prozent eine Bezahlapp oder Karten.

Der Anteil sinkt mit steigendem Alter, analog der Nutzung des Internets: Ab 80 Jahren zahlen noch 21 Prozent kontaktlos. «Pro Senectute befähigt Seniorinnen und Senioren, mittels Kursen und Beratungsangeboten neue Informationstechnologien zu nutzen, damit sie nicht aus dem gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt werden – plädiert aber auch stark dafür, analoge Alternativen noch aufrechtzuerhalten», bilanziert Stöckli.

Als Zwölfjähriger der Einzige in der Klasse mit einer Bankkarte

Wie erwähnt, betrifft das Thema auch Kinder und Jugendliche. Was sagen sie dazu, dass im Bahnhof-WC nur noch bargeldlos bezahlt werden kann? «Im Bahnhof-WC ist das für uns nicht so schlimm, wir sind auf dieses nicht so stark angewiesen wie ältere Personen», sagt Mattis Nietlispach. Der Zwölfjährige ist Co-Präsident des Kinderparlaments der Stadt Luzern. Er sieht eher ein grundsätzliches Problem, wenn vielleicht irgendwann in naher Zukunft an immer weniger Orten mit Bargeld bezahlen werden kann. «Viele Kinder erhalten von ihren Eltern keine Karte.» Und viele hätten auch kein Twint-Prepaid-Guthaben. «Zehn- bis Zwölfjährige gehen zwar noch nicht gross in den Ausgang», sagt Mattis.

«Doch wir gehen schon gerne mal alleine in die Stadt, um zum Beispiel eine Glace zu kaufen oder im McDonald’s etwas zu essen. Und wenn das nur noch mit Karte oder Twint möglich wäre, müssten unsere Eltern mitkommen, und das wäre natürlich nicht gut.»

Mattis ist privilegiert: Er hat eine eigene Postfinance-Karte, «ich bin damit aber der Einzige in unserer Klasse».

Schulen thematisieren Umgang mit Geld zu wenig

Jonathan Lichtsteiner, Co-Präsident des Stadtluzerner Jugendparlaments. Bild: Pius Amrein

Der 17-jährige Kantonsschüler Jonathan Lichtsteiner ist Co-Präsident des Stadtluzerner Jugendparlaments. Er schätzt, dass ab dem Alter von 15 Jahren ein Grossteil der Jugendlichen über eine eigene Kreditkarte oder einen Twint-Account verfügt: «Für sie ist das Bargeldlos-Zahlen kein Problem.» Das Problem liege eher darin, dass an den Schulen der Umgang mit Geld zu wenig oder gar nicht thematisiert werde: «Dabei ist dies umso wichtiger, wenn es sich nicht mehr um Bargeld handelt, sondern um digitales Guthaben.»

Auch für Samia Baghdadi, Leiterin Kinder- und Jugendparlament der Stadt Luzern, liegt hier die Hauptproblematik: «Ohne Bargeld hat ein Kind keinen Überblick, wie viel Geld es hat.» Dann bestehe rasch die Gefahr, dass es seine finanziellen Möglichkeiten überschätze.

Das neue Kursprogramm von Pro Senectute Kanton Luzern erscheint nächste Woche. www.lu.prosenectute.ch

