Am selben Strassenzug an der Würzenbachmatte 32, 34, 36, 38 besitzt die Pensionskasse Stadt Luzern vier weitere Mehrfamilienhäuser. Bei diesen Liegenschaften aus dem Jahr 1964 werden aktuell die fossilen Heizanlagen durch dezentrale Erdsondenwärmepumpen ersetzt und die Häuser können somit in Zukunft CO 2 -neutral betrieben werden.