Luzern: Am Stollberg soll Begegnunszone mit Tempo 20 entstehen

Stadt Luzern Begegnungszone mit Tempo 20 beim Stollberg soll realisiert werden Auf Abschnitten der Stollbergstrasse, des Stollbergrains und auf der Sonnhalde gilt bald Tempo 20. 06.08.2022, 17.52 Uhr

Im Quartier Stollberg in der Stadt Luzern ist eine Begegnungszone geplant. Deswegen soll im Bereich der Stollbergstrasse 16 bis 42, im Bereich des Stollbergrains 6 bis zum Schulhaus Fluhmühle, sowie auf der Sonnhalde ein Tempolimit von 20 km/h eingeführt werden. Bisher galten hier Tempo 30 sowie ein Fahrverbot für Motorfahrzeuge, ausgenommen Zubringer. Das Fahrverbot bleibt bestehen. Die Stadt publizierte diese Verkehrsanordnung im Kantonsblatt vom 30. Juli 2022. Geht innerhalb von 30 Tagen keine Beschwerde beim Verwaltungsgericht ein, kann die entsprechende Signalisation angebracht werden, danach tritt die Anordnung in Kraft.

Auf bestimmten Abschnitten auf der Stollbergstrasse, dem Stollbergrain und auf der Sonnhalde in der Stadt Luzern soll bald Tempo 20 gelten. Screenshot: google.com/maps

Das Verkehrsgutachten zur Begegnungszone ist öffentlich einsehbar. Demnach sollen unter anderem Kreise in zwei Grössen in Türkisgrün und Lila auf der Strassenoberfläche die Tempo-20-Bereiche markieren. Anwohnerinnen und Anwohner des Stollbergrains und der Stollbergstrasse reichten im Januar 2021 je eine Unterschriftensammlung für die Einführung einer Begegnungszone ein. Gesammelt wurden total 100 Unterschriften. In einer Begegnungszone dürfen Fussgängerinnen und Fussgänger die ganze Strasse frei benutzen und haben Vortritt gegenüber dem Auto- und Veloverkehr. (spe)