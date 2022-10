Stadt Luzern Bei der Korporation Luzern übernimmt erstmals eine Frau das Ruder Die 54-jährige Doris Grüter-Weibel will das Image der Korporationen aufpolieren – nicht nur in Luzern, sondern schweizweit. Die Pflege der Wälder ist eine Hauptaufgabe der Korporation. Simon Mathis Jetzt kommentieren 09.10.2022, 05.00 Uhr

«Max ist ein besonnener, lösungsorientierter Gentleman, ein Patron der alten Schule», sagt Doris Grüter-Weibel mit einem Lächeln. «In seiner Art erinnert er mich ein bisschen an meinen Vater.» Max P. Lang lacht: «Altersmässig könnte ich tatsächlich dein Vater sein.» Der 80-jährige Lang sitzt gemeinsam mit der 54-jährigen Grüter-Weibel in der Gütschhütte im gleichnamigen Wald der Korporation Luzern. Er ist der ehemalige Präsident der Korporation Luzern, sie deren neue Präsidentin – die erste Frau, die dieses Amt antritt.

Trotz nassem Wetter heiter: Doris Grüter-Weibel mit Max P. Lang im Gütschwald. Bild: Pius Amrein (Luzern, 28. September 2022)

Max Lang nennt seine Nachfolgerin «aufgestellt, kommunikativ und charmant», eine «Person mit grossem Durchsetzungsvermögen». Dazu sagt Grüter-Weibel: «Ja, da ich oft in Männergremien sitze, muss ich das schon haben.» Im Kanton Luzern ist sie allerdings längst nicht die einzige Frau im Präsidium einer Korporation: Solche gibt es etwa auch in Pfeffikon, Beromünster und Sursee. Grüter-Weibel:

«Irgendwann berufen wir mal einen Präsidentinnen-Gipfel ein.»

Dass sie eine Frau ist, will sie aber nicht in den Mittelpunkt stellen: «Letztlich sind Führungs- und Fachkompetenzen entscheidend, nicht das weibliche Gen.»

Verabschiedung ging zu Herzen

Die offizielle Stabsübergabe hat bereits stattgefunden, am sogenannten «Bürgerausflug» im September mit über 250 Bürgerinnen und Bürger aller Generationen. «Dort wurde ich gebührend verabschiedet», erzählt Lang. «Das ging schon zu Herzen.» Er engagierte sich seit 35 Jahren in der Korporation. Angefangen hat er im 12-sitzigen Parlament, im sogenannten Bürgerrat. In den Korporationsrat wurde er nach seiner Pension gewählt.

Lieber als über seine eigene Karriere spricht Lang über die Geschichte der Korporation, die bereits im frühen Mittelalter beginnt. Sie ist damit eine der ältesten Körperschaften im Kanton und die einzige Korporation mit einem Parlament. Die Korporation hat rund 3600 Bürgerinnen und Bürger. Wahl- und stimmfähig sind ungefähr 550 Personen – nämlich jene, die wohnhaft in der Stadt Luzern sind. «Für diese Anzahl einen Saal aufzutreiben, war jeweils schwierig», erläutert Lang.

Auch Grüter-Weibel hat im Bürgerrat begonnen – sie wurde 2008 als zweite Frau in das Parlament gewählt, das sie in den vergangenen 14 Jahren zwei Legislaturjahre präsidieren durfte. Die gebürtige Willisauerin, die mittlerweile in der Stadt wohnt, wurde durch Heirat Korporationsbürgerin. Besonders am Herzen liegt ihr, die Korporation sichtbarer zu machen. Wenn sie über ihr Engagement spreche, höre sie häufig die Frage: «Braucht man Korporationen überhaupt noch?» Das würde sie gerne ändern. Grüter-Weibel erzählt:

Doris Grüter-Weibel, die neue Präsidentin der Korporation Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 28. September 2022)

«Der Begriff ‹Korporation› als vielseitige und zeitgemässe Organisation zu positionieren, das ist mein persönliches Anliegen.»

Dabei hat sie nicht nur die Korporation Luzern im Sinn. Grüter-Weibel engagiert sich nämlich auch auf kantonaler und nationaler Ebene für die Sichtbarkeit der Korporationen. Sie führt die Geschäftsstelle des Verbandes Luzerner Korporationen (VLK) und ist im Vorstand, Bereich Kommunikation, des Schweizerischen Verbandes der Bürgergemeinden und Korporationen (SVBK).

In der Stadt sei Sensibilisierung nötig

Vielen sei gar nicht bewusst, was die Korporation Luzern so alles mache (siehe Kasten). Grüter-Weibel und Lang sehen die Korporation auch sozial in der Pflicht: Beispielsweise bildet sie Forstwarte aus und gibt den «Bürgernutzen» an ihre Jungbürgerinnen und -bürger weiter – in Form einer finanziellen Unterstützung während der Lehre oder des Studiums.

In Bezug auf den Wald betont Grüter-Weibel das ökologische Engagement der Korporation. So werde derzeit ein grosses Wald-Klimaschutzprojekt, ein CO 2 -Speicher-Projekt, aufgegleist und ausgearbeitet. Dabei gehe es im Wesentlichen darum, Flächen für ökologisch wertvolle Altholzinseln zu definieren, indem der ökologisch wertvolle Bestand über längere Zeit ungenutzt bleibt. Überhaupt müsse die Korporation auf den Klimawandel reagieren, indem sie auf waldbauliche Massnahmen setze, die weniger Mühe mit dem Klimawandel haben. «Die Krienseregg wird vielleicht in etwa 50 Jahren voller Kastanien und Eichen sein», sagt Grüter-Weibel.

Was macht die Korporation Luzern? Wichtigste Aufgabe der Korporation Luzern ist die Bewirtschaftung und Pflege von 1800 Hektaren Wald in Luzern und in den umliegenden Gemeinden. Zusammen mit drei Alpliegenschaften bilden diese Wälder einen weitläufigen Freizeit- und Erholungsraum, welcher der Bevölkerung kostenlos zur Verfügung steht. Daneben widmet sich die Korporation den ihr gehörenden Kulturgütern wie der historischen Bürgerbibliothek und der Grafischen Sammlung in der Zentral- und Hochschulbibliothek sowie der dortigen «Porträtgalerie merkwürdiger LuzernerInnen». (sma)

Neben ihren eigenen Waldungen etwa am Nordhang des Pilatus bewirtschaftet die Korporation Luzern mit ihrem Forstbetrieb auch die Wälder der Stadt Luzern und von EWL. Der Zusammenschluss dieser drei Waldeigentümer bildet das Stadtforstamt Luzern. Die Bewirtschaftung der Wälder so nah an der Stadt sei eine grosse Herausforderung. Lang erzählt:

«Hin und wieder kommt es vor, dass wir als ‹Baummörder› bezeichnet werden, wenn wir Bäume fällen – selbst, wenn sie krank sind.»

In der Stadt müsse man sich wesentlich häufiger rechtfertigen als auf dem Land. «Deshalb ist es uns ein grosses Anliegen, die Leute zu sensibilisieren.» Dazu gehöre auch Transparenz: Wann immer ein Schlag anstehe, werde dieser konsequent publiziert.

