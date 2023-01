Stadt Luzern Bei der Villa auf Musegg kommen sich Klima- und Denkmalschutz in die Quere Ob das historische Haus Solarziegel erhalten soll, ist umstritten. Dabei wäre es nicht das erste geschützte Haus mit einer Solaranlage. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 24.01.2023, 17.00 Uhr

Die Villa auf Musegg soll saniert werden. Umstritten ist, ob auf dem Dach Solarziegel installiert werden sollen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. Dezember 2022)

Die 1876 erbaute Villa auf Musegg soll saniert werden – die Baukommission des Grossen Stadtrats hat einem Kredit von 7,36 Millionen Franken zugestimmt, beantragt jedoch, auf die Installation von Solarziegeln zu verzichten. Das erstaunt auf den ersten Blick. Bei der Sanierung des Schulhauses Littau Dorf, ebenfalls ein historisches Gebäude, hat sich das Parlament noch klar für Solaranlagen ausgesprochen.

Rieska Dommann, Präsident der Stadtluzerner Baukommission. Bild: PD

«Es ist in der Tat ein unschönes Zeichen, dass beim ersten Sanierungsprojekt nach der Klimastrategie-Abstimmung Solarziegel abgelehnt werden», sagt Rieska Dommann (FDP), Präsident der Baukommission. «Eigentlich ist unbestritten, dass wir mit der Solaroffensive vorwärtsmachen wollen und die Stadt eine Vorbildfunktion einnimmt.» Bei der Villa stecke die Stadt aber in einem Dilemma. Diese gilt gemäss kantonalem Bauinventar als schützenswert und hat im Vergleich zum erhaltenswerten Schulhaus Dorf einen höheren Schutzstatus.

Beitrag der Denkmalpflege steht in der Schwebe

Das hat nicht zuletzt finanzielle Folgen. «Der Stadtrat will eine Unterschutzstellung des Gebäudes beantragen, dadurch würde die Kantonale Denkmalpflege einen Beitrag von zirka 400’000 Franken an die Sanierung sprechen», sagt Dommann. Mit Solarziegeln würde die Denkmalpflege eine Unterschutzstellung jedoch höchstwahrscheinlich ablehnen, das habe sie der Baukommission deutlich gemacht und ausführlich begründet. Er sagt:

«Die Solarziegel an sich kosten 32’000 Franken, mit dem Wegfall des Beitrags würde der Preis für die Stadt effektiv um mehr als das Zehnfache steigen, was finanziell jenseits von Gut und Böse ist.»

Hinzu komme, dass der Jahresertrag mit rund 4300 Kilowattstunden – dies entspricht etwa dem Verbrauch eines Haushaltes – sehr bescheiden sei und in der Kommission Zweifel bestünden hinsichtlich der Dauerhaftigkeit der Solarziegel, da es sich um eine relativ neue Technologie handle. Ein Teil der Kommission könne die Bedenken der Denkmalpflege verstehen, so Dommann. «Es gab aber auch Stimmen, die eine flexiblere Praxis bei Solaranlagen von der Denkmalpflege fordern. Das zu ändern, liegt aber nicht in der Hand der Stadt.»

Unter anderem auf der ZHB gibt es eine Solaranlage

Denkmal- und Klimaschutz schliessen sich nicht zwingend aus. Es gibt Beispiele von Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden, etwa die Zentral- und Hochschulbibliothek (ZHB), das Maihofschulhaus oder die Turnhalle Felsberg. «Die Kantonale Denkmalpflege verfolgt das Ziel, den Erhalt unserer Baukultur mit den Anforderungen des Klimaschutzes bestmöglich in Einklang zu bringen», schreibt deren Leiterin Cony Grünenfelder auf Anfrage.

Bauliche Massnahmen dürfen aber weder die historische Substanz schmälern, noch das Erscheinungsbild «störend verändern». Die Denkmalpflege prüfe jeweils im Einzelfall, ob eine Solaranlage mit den Schutzzielen vereinbar ist. Dabei haben aufgesetzte Anlagen den Vorteil, dass die historische Bausubstanz erhalten bleibt, so Grünenfelder. «Deshalb können sie dort, wo sie nicht oder kaum sichtbar sind und somit die Wirkung des Denkmals nicht beeinträchtigen, auch auf Schutzobjekten bewilligt werden.» Die Villa auf Musegg sei nicht geeignet, da sie «über ein äusserst bewegtes Walmdach mit zwei Türmen und zahlreichen Lukarnen verfügt und ausserdem sehr gut sichtbar ist».

Villa-Dach ist von historischer Bedeutung

Solarziegel könnten eine Alternative darstellen, «sofern die Dacheindeckung nicht selbst von historischer Bedeutung ist», so Grünenfelder. Jene der Villa sei jedoch historisch bedeutend, es gebe ein Zusammenspiel mit der Museggmauer und den Dächern von Wach- und Zytturm, die ebenfalls rote Ziegel aufweisen. «Der Nachweis, ob die Verwendung der Solarziegel auf der Villa auf Musegg unter Berücksichtigung der Lebensdauer, der grauen Energie sowie der Zerstörung der historischen Ziegel energetisch tatsächlich sinnvoll wäre, wurde leider nicht erbracht.»

Grünenfelder betont, dass auch der Erhalt historischer Materialien mit Nachhaltigkeit zu tun habe. Zudem seien weniger als ein Prozent der Gebäude im Kanton geschützt, rund 2,5 Prozent gelten als schützenswert. Die Problematik betreffe also nur einen sehr kleinen Teil des Gebäudebestandes.

Die Südseite der Villa Musegg. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. Dezember 2022)

Stadtrat sieht es anders als Denkmalpflege

Der Stadtrat sieht es bezüglich Villa auf Musegg anders. Die «angedachte Lösung zeigt, dass sich mit einem behutsamen Vorgehen beide Aspekte, Denkmalpflege und Energiepolitik, unter einen Hut bringen lassen», schreibt Marko Virant, Leiter Immobilien. «Die Solarziegel sind nur auf der südlichen Dachfläche geplant, die von der Museggmauer nicht und von der Parkfläche nur minim einsehbar ist. Aus der Distanz bleibt die Struktur der Dachfläche auch mit den Solarziegeln erhalten.» Diese entsprächen in Grösse und Form den bestehenden Biberschwanzziegeln. «Der Farbton ist ebenfalls sehr ähnlich, aber nicht ganz identisch», so Virant. Die Solarziegeloberfläche sei zwar aus Glas statt Ton, aber so strukturiert, dass Lichtreflexionen minimiert würden.

Welche Argumente überzeugender sind, muss nun der Grosse Stadtrat entscheiden, der die Villa-Sanierung voraussichtlich am 9. Februar behandelt.

