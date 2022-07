Stadt Luzern Besetzung an der Bruchstrasse: Hauseigentümer hat Strafanzeige eingereicht Der Hauseigentümer der seit mehreren Tagen besetzten Immobilie an der Bruchstrasse 64 hat Strafanzeige gegen Unbekannt eingereicht, wie die Staatsanwaltschaft bestätigt. Die Besetzergruppe ist empört über das Vorgehen. 06.07.2022, 12.31 Uhr

«Es mag nicht legal sein, was wir hier tun, aber es ist allemal legitim» – die Besetzerinnen und Besetzer an der Bruchstrasse 64 sind empört. Wie sie in Erfahrung bringen konnten, sei bereits vergangene Woche bei der Luzerner Staatsanwaltschaft eine Anzeige eingegangen. Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte diese, dass der Hauseigentümer am Donnerstag, 30. Juni, Strafanzeige gegen Unbekannt eingereicht habe.