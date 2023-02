Stadt Luzern Bibeli-Ausstellung im Natur-Museum könnte der Vogelgrippe zum Opfer fallen Für die Osterausstellung können ab sofort Plätze online reserviert werden. Doch: Bleiben die aktuell geltenden Bundesmassnahmen länger in Kraft, dürfen gar keine Küken vor Ort sein. Marion Waldmann Jetzt kommentieren 26.02.2023, 05.00 Uhr

Seit vierzig Jahren erfreut sich die Osterausstellung im Natur-Museum Luzern grosser Beliebtheit. Auch dieses Jahr sollen sich vom 4. bis 16. April wieder Bibeli vor den staunenden Augen der Besucherinnen und Besucher aus ihren Schalen kämpfen.

Die Osterbibeli-Ausstellung lockt jährlich rund 6000 Schaulustige an. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. April 2021)

«Das Ziel der Osterbibeli-Ausstellung ist, die Faszination für Hühner und ihre Lebensweise weiterzugeben», sagt Lena Deflorin, Biologin und Leiterin der Ausstellung. «Wir wollen ein Bewusstsein schaffen für die unterschiedlichen Arten, wie Hühner gehalten und gezüchtet werden.» Im Natur-Museum werden Bibeli von drei alten Schweizer Hühnerrassen ausgebrütet.

Mit aktuellen Vogelgrippe-Massnahmen nicht durchführbar

Ob die Küken dieses Jahr Teil der Ausstellung sein werden, ist aufgrund der bundesweiten Massnahmen gegen die Verbreitung der Vogelgrippe allerdings noch ungewiss. «An Märkten, Ausstellungen und ähnlichen Veranstaltungen im Kontrollgebiet darf kein Geflügel aufgeführt werden», heisst es in der entsprechenden Verordnung des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen.

Wird die vorläufig bis am 15. März geltende Regelung verlängert, wäre die Durchführung der Bibeli-Ausstellung in der geplanten Form unmöglich. «Wir hoffen sehr, dass die Massnahmen aufgehoben werden und wir die Ausstellung durchführen können», so Deflorin. Bereits letztes Jahr sei das Verbot erst zwei Wochen vor Ausstellungsbeginn aufgehoben worden.

Ein Achtel der jährlichen Besucherzahl

Sei dies nicht der Fall, würde die Osterausstellung mit Infotafeln und einer Bastelwerkstatt rund ums Thema Hühner und Ostern trotzdem stattfinden. Die Osterausstellung macht gut einen Achtel der jährlichen Museumsbesucherzahl aus, wobei sie seit 2018 statt der vorherigen gut 10’000 Personen nur noch etwa 6000 verzeichnet.

Dies laut Deflorin wohl, weil die Küken seit der Einführung des neuen Tierschutzgesetzes am 1. März 2018 nicht mehr aus dem Gehege genommen und gestreichelt werden dürfen. Ob die Publikumsmagneten dieses Jahr ganz ausbleiben und wie sich das auf den Besucherandrang auswirkt, wird sich zeigen.

Platzreservierung: Angenehmer für Mensch und Tier

Seit 2021 können Plätze für die Ausstellung übrigens online reserviert werden. Das Konzept wurde eingeführt, als die erlaubte Besucheranzahl während der Pandemie beschränkt war. Im Gegensatz zu damals besteht nun auch wieder die Möglichkeit, spontan vorbeizukommen. Dafür stehen neben den 50 Plätzen, die pro Zeitfenster reserviert werden können, 20 weitere zur Verfügung.

In der Vergangenheit habe sich der Besucherandrang oft auf gewisse Zeiten konzentriert. «Unserer Erfahrung nach schätzen es die Leute, wenn sie ihren Besuch so abstimmen können, dass sich die Menschenmenge etwas verteilt», so Deflorin. Auch das Tierwohl sei Teil der Überlegungen gewesen: Die Dosierung sorge für eine angenehmere Lautstärke und somit weniger Stress für die Bibeli.

