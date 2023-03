Stadt Luzern Brand im Allmend-Hochhaus: Sprinkleranlage beschädigt 200 Keller – Polizei sucht Zeugen In einem Keller des Allmend-Hochhauses in der Stadt Luzern ist ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei vermutet Brandstiftung und sucht Zeugen. 22.03.2023, 13.38 Uhr

In einem Kellerabteil des Allmend-Hochhauses brach das Feuer aus. Archivbild: Pius Amrein

In einem Keller im Allmend-Hochhaus am Zihlmattweg in der Stadt Luzern ist am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, war die Sprinkleranlage aktiv. Dadurch wurde der Brand gelöscht. Die Sprinkleranlage beschädigte rund 200 Kellerabteile samt Inhalt. Der Sachschaden kann zurzeit nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.