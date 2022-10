Stadt Luzern Brandstiftung und gescheiterte Bibliothekspläne: Das ist die wechselvolle Geschichte der Spitalmühle Das historische Gebäude am Pilatusplatz soll künftig in einem begrünten Innenhof stehen. Es ist ein neues Kapitel in der Geschichte des Hauses, das einst zur Stadtbibliothek werden sollte. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 03.10.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Spitalmühle (links) und dessen Nebengebäude am Pilatusplatz. Im Hintergrund ist der Neubau ausgesteckt. Bild: Pius Amrein (Luzern, 29. August 2022)

Mit dem geplanten Neubau am Pilatusplatz ändert sich auch die Umgebung zweier historischer Gebäude, die heute etwas verloren dastehen: Die Rede ist von der 1674 erbauten, denkmalgeschützten Spitalmühle und dem 1699 fertiggestellten Nebengebäude, das im kantonalen Bauinventar als schützenswert klassiert ist. Die Bauten gehören der Stadt Luzern und werden sich künftig aufgrund des Neubaus in einem begrünten Innenhof befinden.

Die beiden Riegelhäuser (links die Spitalmühle) am Pilatusplatz. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 20. Februar 2017)

Welche Pläne bestehen für die Bauten? «Die Spitalmühle wird weiterhin von der Musikschule genutzt», schreibt Dominic Church, Projektleiter Strategieentwicklung Immobilien Stadt Luzern. Das Nebengebäude am Mühlebachweg 8 werde zurzeit ebenfalls von der Musikschule genutzt, soll aber künftig zum Café umgestaltet «und ein Begegnungsort für Quartierbewohnerschaft und Öffentlichkeit werden». Dafür wurde es im Baurecht an die Senda Immobilien AG abgegeben, die auch den Neubau realisiert.

So soll der Fachwerkbau mit Café im künftigen Innenhof aussehen. Visualisierung: PD/Senda

Mühle versorgte das Spital

Damit steht ein weiteres Kapitel in der wechselvollen Geschichte der Spitalmühle bevor. Bereits im Mittelalter nutzten in diesem Gebiet Gewerbebetriebe die Wasserkraft. Die Spitalmühle ersetzte eine zuvor bestehende Mühle und belieferte das Spital am Obergrund mit Mehl. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Spital umgenutzt, die damalige Bürgergemeinde verkaufte dieses sowie die Mühle an die Stadt. In Teilen des ehemaligen Spitalkomplexes befindet sich heute die Stadtverwaltung.

Der Mühlebachkanal wurde zugeschüttet, die ehemalige Mühle diente in der Folge als Büro und Werkstätte der Wasserversorgung. Mitte des 20. Jahrhunderts verkaufte die Stadt das Grundstück an die Immobilienfirma Tarnag, die es ihrerseits später an Eichhof weiterverkaufte. Bereits damals bestanden Absichten, am Pilatusplatz ein Hochhaus zu bauen.

Derweil lancierte die LNN die Debatte um eine Verschiebung der Spitalmühle an den Mühlenplatz. Bekanntlich wurde weder das Hochhaus noch die Verschiebung realisiert. In den 1960er-Jahren kaufte die Stadt das Grundstück zu einem deutlich höheren Preis zurück; zwecks einer geplanten Umgestaltung des Pilatusplatzes. Sie hatte allerdings weiterhin keine konkreten Pläne für die Spitalmühle und vermietete diese an die Pneumatikhaus AG, die dort ein Pneulager einrichtete.

Brand machte Bibliothekspläne zunichte

Dann entstand endlich doch eine langfristige Idee für eine Nutzung der Spitalmühle: Sie sollte zur Stadtbibliothek umgebaut und dafür unterkellert werden. Der Antrag des Stadtrats an das Stadtparlament für einen Projektierungskredit von 250'000 Franken lag bereits auf dem Tisch, als die Spitalmühle 1988 niederbrannte – Jahre später sollte ein Feuerwehrmann wegen Brandstiftung verurteilt werden.

Die Spitalmühle nach dem Brand 1988. Bild: Archiv LZ

Die Diskussionen um die Spitalmühle begannen erneut. 1992 gab der Stadtrat bekannt, dass er beabsichtige, diese wieder aufzubauen und darin die Musikschule unterzubringen. 1994 gab das Parlament grünes Licht für den dafür nötigen Bruttokredit von rund drei Millionen Franken. 1996 schliesslich wurde die Spitalmühle wieder eröffnet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen