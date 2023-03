Stadt Luzern Bürgerliche und Grüne wollen die Villa auf Musegg im Baurecht abgeben Die Parteien bestehen darauf, dass die Villa möglichst rasch saniert werden soll – und der umliegende Park öffentlich bleibt. Simon Mathis 17.03.2023, 14.29 Uhr

Die geplante Sanierung der Villa auf Musegg in Luzern wurde im Februar vom Grossen Stadtrat bachab geschickt. Nun stellen alle Parteien – mit Ausnahme der SP – eine neue Idee in den Raum: Die Stadt soll die Villa mit angrenzender Remise im Baurecht abgeben. In einer dringlichen Motion wird der Stadtrat dazu aufgefordert, einen entsprechenden Bericht und Antrag auszuarbeiten.